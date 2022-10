Řepiště má formu jako hrom a pod hrajícím (nyní však zraněným) trenérem Pavlem Zavadilem válí. „Hraje se mi pod ním dobře. Máme kvalitní tým,“ říká kanonýr, který si spolupráci s fotbalovou legendou nemůže vynachválit. „Je to skvělý člověk, super chlap. Mladí kluci, kteří se chtějí posouvat, by se od něj měli učit. Snad se dá co nejdřív do pořádku a pomůže nám i na hřišti,“ dodal.

Devětadvacetiletý Jurča je s jedenácti góly nejlepším střelcem týmu. „Čtyři branky za poločas, to nepamatuju. Možná se mi to povedlo někdy v mládeži, ale v dospělém fotbale ještě ne. Spadlo mi tam všechno. V předešlých duelech jsem dával po góle, teď jsem to ale protrhl,“ těší jej.

Řepiště je sice nováčkem krajského přeboru, rádo by se ale posunulo výš, do divize. „Na tom se nic nemění, s takovým cílem jsme šli do sezony. Věřím, že to dotáhneme,“ říká útočník se zkušenostmi s Rakouska, Švýcarska nebo druholigového Varnsdorfu, jenž je v Řepišti druhým rokem. „Nevěděl jsem, jakou kvalitu má přebor, ale věděl jsem, jakou sílu máme my. Nepřekvapuje mě, že jsme první,“ uzavřel.