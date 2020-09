Fotbal ve Věřňovicích si zakládá na oddanosti místních patriotů. Ačkoliv jich v části Dolní Lutyně žije 620, dobrá čtvrtina nikdy nechybí na domácím zápase.

„To je, jako kdyby na zápasy Bohumína chodilo šest tisíc diváků, čtvrtina města,“ porovnává předseda současného klubu Lumír Twardzik, který si před časem dělal interní průzkum v sousední Orlové a na dotaz, jak se člověk dostane do Věřňovic, nedokázal nikdo z pěti náhodně kolemjdoucích odpovědět.

„Tak jak se vede?“ přivítal nás Jan Filip, trojnásobný vítěz čtenářské soutěže TIP liga, který se ve Věřňovicích vzorně stará o trávník.

Při příchodu k administrativní budově s šatnami a hospodou upoutá vaši pozornost cedule se slovy: Centrum fotbalové mládeže. „Ano, skutečně tady je, protože ne všichni se mohou dostat do fotbalové akademie, a tak je pro tyto hráče zřízeno všude po republice centrum fotbalové mládeže. Dobrovolní pracovníci nám sem svážejí talentované kluky z Bohumína, Orlové a okolí, aby si zahráli na našem pěkném hřišti, o které se nám stará Marián Gorniok z MFK Karviná, protože na to má potřebné stroje,“ přibližuje Twardzik.

Hřiště může využívat mládež z celé obce a není divu, že se k ní přidávají i dobrovolní hasiči z Neradu. „Aspoň nám přitom kropí hřiště,“ usmívá se Twardzik.

Při současné koronavirové situaci, kdy na školách neprobíhají sportovní kroužky dětí, chtějí být ve Věřňovicích garanty sportovního vývoje dětí a mládeže. „V obci jsme jediní, kdo jim tuto činnost zajistí. Máme spoustu dětí v kategorii žáků a úspěšně jsme dali dohromady i problematický ročník dorostenců,“ upozorňuje předseda Twardzik. Za obětavou činnost u mládeže poděkoval Filipu Hruškovi, Václavu Vítkovskému a Edovi Gáborovi.

Pomáhá obec, peníze jsou potřeba pořád

Klub jako takový byl založen v roce 1931, kdy tehdejší Těšínská fotbalová župa v bývalém Fryštátě schválila žádost věřňovických nadšenců o založení sportovního klubu pod názvem SK Olza Věřňovice, i když tendence utvořit klub vznikaly už o dva roky dříve. To se ustavující členové budoucí Olzy potýkali s výbavou a pořizováním hřiště a schůzovali přitom před místním hostincem na zábradlí, neboť na pořízení klubovny nebyly peníze.

Ty jsou ostatně potřeba i v současné době. „Nevím, jestli máme štěstí nebo smůlu, ale okolní kluby z Bohumína, Dětmarovic a Orlové jsou, co se týče financí, úplně mimo naši realitu. V republice drží drtivou většinu klubů nad vodou samospráva měst a obcí, proto mě těší vstřícný postoj jak našich zastupitelů, tak samotného starosty pana Buzka, díky nimž investiční akce v obci vzkvétají. Brzy se dočkáme hřiště pro malou kopanou s osvětlením a umělou trávou třetí generace,“ děkuje Twardzik, místní rodák, jenž v době aktivní hráčské kariéry hrával za dnes již neexistující Lokomotivu Bohumín (zhruba na úrovni dnešní I.B třídy či okresu).

Věřňovičtí počítají i s tím, že podobně jako v sousedním areálu svého rivala z Dolní Lutyně bude realizována i generální oprava ochozů s vytvořením prostoru pro šatny.

Muži favoritem soutěže?

Fotbalové mužstvo Věřňovic, které hraje aktuálně I.B třídu, by do klubové kroniky rádo zapsalo sportovní milník, kterým by byl postup do vyšší krajské soutěže – I.A třídy. Muži se v posledních letech pohybují na špici tabulky a letos by svou snahu mohli zúročit v kýžený postup.

Tým se může spolehnout na několik osobností v čele s kapitánem Lukášem Górniokem, Jiřím Vlčkem, Kevinem Lubojackim a dalšími. Třeba David Čopík hrával celostátní ligu dorostu v Karviné. Dominik Renta zase zařizuje góly. „V této souvislosti jsme si nemohli nevšimnout vyjádření zástupců Slavie Orlová, kteří o nás v tisku mluvili v souvislosti s přestupem Dominika k nám jako o mrhání jeho talentu. S tím nesouhlasíme. Dominik přišel k nám, protože chtěl prostě hrát v dobrém kolektivu. Jestli odejde z finančně dobře zabezpečeného klubu k nám, tak je to spíš vizitka práce v klubu,“ nabízí Twardzik svůj pohled na věc.

Jisté je, že za dlouhodobě kvalitními výsledky Věřňovic v soutěži stojí nejen píle a obětavost hráčů, kteří zde hrají za pověstný párek a pivo, ale zvláště odborná zdatnost trenéra Martina Kubiše. „Jeho angažování pro nás bylo opravdu jako milionová výhra v loterii,“ souhlasí Twardzik. „Když vidím jeho tréninkové metody, vůbec se nedivím, že hráči pravidelně docházejí na jeho tréninky v takovém počtu,“ dodává spokojeně.

Podobných nadšenců jako Kubiš je však v klubu více. „Třeba Mirek Čopík je duší našeho výboru a na hřišti by snad i nocoval. Klubu je oddán, stejně jako celá jeho rodina. Velmi obětavě pracují i Lumír Grejták, Kamil Kubatko či Miluše Sekerová, která je u nás hospodářkou už dvacet let. David Dvorok je náš IT odborník, Rosťa Wierbica vedoucím mužstva, asistentem Marek Piskoř. Všechna jména zmiňuji proto, že je to důležité. Abyste řídil tělovýchovnou jednotu, jako je ta naše, musíte mít kolem sebe absolutně spolehlivé osoby,“ upozorňuje Twardzik.

Covid uškodil

Všichni, kdo ve Věřňovicích pracují, jsou ryzími amatéry a nadšenci. Proto jim aktuální situace s koronavirem vůbec nehraje do karet. „Jediná výhoda covidu je, že díky němu za nás aspoň mohou hrát kluci, kteří obvykle hrávali polské soutěže kousek za hranicemi, v polských Chałupkach a okolí. Jinak jsme ale vinou toho přišli o zhruba šedesát tisíc, přitom náklady na jednoho hráče od žáků po muže činí devět tisíc. A to jich máme v klubu víc než padesát. Oslovil jsem proto podnikatele ve Věřňovicích, želbohu odezva žádná. Děkuji touto cestou aspoň Michalu Piskořovi, ten jediný nás dlouhodobě v rámci možností podporuje,“ dodává Twardzik, který by ale nerad brečel nad rozlitým mlíkem.

„Nejsme v tom sami, problémy mají asi všude. Těší nás aspoň podpora našich fandů. V minulém roce jsme měli průměr na domácí zápas 141 diváků. Nejvyšší v naší skupině I.B třídy,“ může se závěrem pochlubit Lumír Twardzik.

Martin Kubiš: Důležitá je parta



Trpělivá systematická práce trenéra Martina Kubiše u fotbalového mužstva ve Věřňovicích je vidět. V klubu je pátým rokem, z toho třikrát hrál se svým týmem o postup. Vyjde to konečně letos?



„Zatím je brzy na predikce, máme za sebou teprve začátek soutěže a soupeři nás zase tolik neprověřili,“ uznává Kubiš, jehož tým rozjel sezonu ve velkém stylu. Mít z šesti zápasů skóre 26:4 a plný počet bodů, to už stojí za pozornost.



„Uvidíme, až přijdou těžší soupeři. Třeba Řepiště mají v kádru bývalé hráče Baníku, je to opravdu zajímavý tým,“ přemýšlí nad dalším ze soupeřů Kubiš.



Blízko postupu byly Věřňovice v předloňské sezoně, kdy pět kol před koncem vedly o pět bodů, ale nakonec si to o postup rozdala Dolní Lutyně se Záblatím a Sokol skončil až třetí. „Zlomovým zápasem bylo naše utkání ve Vendryni. Po něm jsme ten konec hrubě nezvládli,“ vybavuje si.



Proto by byl rád, kdyby to letos vyšlo. „Kluci chtějí, máme tady šest nových hráčů, všichni do týmu zapadli. Máme vyrovnaný kádr, takže když na hřiště pošlu někoho z lavičky, je schopen rozhodnout zápas,“ pochvaluje si trenér mužstva, jemuž na tréninky chodí pravidelně až patnáct hráčů. Co by za to některá mužstva ve vyšších soutěžích dala.



„U nás je prioritní kabina. Když je dobrá kabina, jde všechno snáz. V dobrém kolektivu se lépe pracuje,“ přibližuje Kubiš.



Ve Věřňovicích by si přáli dohnat Dolní Lutyni, která nyní hraje I.A třídu. „Na poslední derby přišlo přes sedm stovek diváků. Fronty před pokladnou se táhly až na ulici,“ vybavuje si Kubiš, který by jako orlovský rodák mohl přivést svůj tým do stejné soutěže, ve které figuruje i sama Orlová.



„Strávil jsem tam devět let u mládeže, předtím jsem tam i hrál a v Orlové stále bydlím, takže by to bylo asi hodně zajímavé, kdybychom přijeli na Slavii k mistrovskému utkání a ukázali tím, že i klub s minimálním rozpočtem se může vyrovnat klubu z pětadvacetitisícového města,“ usmívá se Kubiš.



Nereálné to není.

ANKETA S HRÁČI

