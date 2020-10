Fotbalisté Bystřice vstoupili do letošního ročníku krajského přeboru velmi dobře. Dařilo se jim zejména doma, kde v úvodních třech duelech neztratili ani bod a soupeřům nastříleli celkem čtrnáct branek. „Začátek byl skvělý. Akorát jsme poráželi týmy ze spodku tabulky a nezvládali jsme zápasy s těmi těžšími soupeři,“ uvedl kapitán týmu Ivan Martinčík. „Chyběla nám zkušenost. A ty týmy byly navíc kvalitou jinde,“ dodal.

Z dosavadních jedenácti duelů bystřičtí vytěžili 16 bodů a v tabulce jim patří sedmé místo. „Za dané situace a se zkušenostmi, které máme, tak jsme spokojeni. Ale chtěli bychom výše,“ říká Martinčík, který si sice pochvaluje kombinační hru týmu, moc dobře ale ví, že Bystřice potřebuje ustálit výkony. „Jednou je to skvělé, pak zase prohrajeme,“ dodal.

Hlavně ze začátku soutěže Bystřici zdobila skvělá ofenziva. Produktivita týmu šla ale postupem času dolů, a tak už vedení klubu hledá dalšího útočníka. Stejně jako i další posily. „Musíme zkvalitnit kádr, aby byl konkurence schopný na více pozicích. Budeme se snažit někoho přivést, ale uvidíme, co bude v silách klubu a jestli vůbec bude někdo k mání,“ dívá se do budoucna Martinčík.

Avšak budoucnost, to je nyní velmi nejasné téma. Vůbec nikdo totiž neví, co další dny, týdny a měsíce přinesou. „Snad začne aspoň jaro,“ doufá ve zlepšení situace Martinčík. „Kluci teď trénují individuálně, sami od sebe. Nic určitého od nás nemají, ale jsou rozumní, takže ví, co by měli dělat,“ uzavřel.