Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

KRAJSKÝ PŘEBOR - 11. kolo:

HÁJ VE SLEZSKU - OLDŘIŠOV 5:1 (3:1).

Branky: 6. A 28. Dao, 12. Konvička, 48. Lampa, 88. Keller - 9. Pavlíček, 120 diváků.

Aleš Rozsypal (trenér Háje): „Začali jsme dobře, soupeř ale rychle vyrovnal. Klíčový okamžik přišel ve 28. minutě, kdy stoper prodloužil balon za sebe a Dao dal třetí gól. Nehráli jsme špatně, vítězství bylo zasloužené.“

Adam Michalčík (vedoucí týmu Oldřišova): „Nemyslím si, že jsme byli horší tým. V prvním poločase nám byla upřena penalta a zápas se mohl vyvíjet jinak. Bohužel svůj den neměl Honza Kubný ani později zraněný Lukáš Pavlíček. Z prvních čtyř střel Háje na bránu jsme dostali čtyři góly. Byl to spíš zápas dvou brankářů. Výsledek je pro nás vůči předvedené hře krutý.“ (rob)

LOK. PETROVICE - HLUBINA 0:1 (0:0).

Branka: 78. Hyrník, 115 diváků.

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Dneska by tomu více slušela remíza, ale nějak se nám teď nedaří. Ne, že bychom si nevytvářeli šance, jenže je nedáváme. Bez gólu se nedá vyhrát.“

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Vítězství těší, ale nepředvedli jsme nic světoborného. Soupeř však naštěstí také ne. V zápase bylo spousta nepřesností, vypadalo to na remízu, i když bych řekl, že ve druhé půli jsme byli mírně lepší. Nakonec jsme z minima šancí vytěžili jeden rozhodující gól my.“ (čin, hek)

DOLNÍ DATYNĚ - BŘIDLIČNÁ 3:1 (1:1).

Branky: 16. Gistinger, 69. vlastní, 83. Cenek - 5. Daříček, 100 diváků.

Josef Čermák (trenér D. Datyní): „Kluci to dnes odbojovali. Na těžkém terénu a proti kvalitnímu soupeři jsme přežili nějaké tutovky a měli i štěstí. Hosté si dali vlastňáka.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Bohužel nám z různých důvodů chybělo několik hráčů základní sestavy a kádr není tak široký, abychom je mohli nahradit. Na to se ale nechci vymlouvat. Zbytečně jsme se přizpůsobili hře domácích, když připočtu těžký terén a úzké hřiště, tak jsme si s tím nedokázali poradit. Domácí zaslouženě vyhráli, my jsme nehráli dobře.“ (čin, cha)

FULNEK - ČELADNÁ 2:0 (0:0).

Branky: 66. Černín, 80. Stratil, 235 diváků.

Michal Kovář (trenér Fulneku): „Čeladná si přijela pro bod, byla hodně zatažená. Hráli jsme ale trpělivě, nebyli zbrklí v kombinaci a ve druhém poločas ještě přidali v tlaku a zaslouženě šli do vedení. První gól rozhodl zápas, soupeř se vůbec nedostal k ohrožení naší branky. Gólů jsme mohli dát i víc.“

Šimon Křiva (kapitán Čeladné): „V první půli jsme domácí k ničemu moc nepouštěli, možná jen k jedné šanci, kterou naštěstí neproměnili. My měli brejkové situace, ale ani nám se střelecky nevedlo. Po změně stran už byl soupeř aktivnější. Sice jsme stále chtěli hrát vzadu na nulu, ale tlaku domácích jsme nakonec podlehli, i když musím říct, že jsme určitě nepropadli.“ (psu, sch)

BYSTŘICE - BÍLOVEC 1:2 (0:0).

Branky: 16. Baron - 38. Střelec, 41. Limanovský, 160 diváků.

Zdeněk Černek (trenér Bystřice): „S výkonem kluků jsem určitě spokojen, s výsledkem ovšem ne. Sehráli jsme vyrovnaný zápas, bohužel jsme jej nedovedli do vítězného konce.“

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Proti posledním týmům tabulky to bývají těžké zápasy, své nedostatky nahrazují bojovností. Utkání jsme otočili, ale pak už jsme své šance neproměnili. Nebyl to dobrý fotbal, oba týmy se uchylovaly k nakopávaným míčům, my jsme se trochu přizpůsobili jejich hře. Ani terén nebyl zrovna ideální.“ (shc, psu)

KOBEŘICE - PUSTÁ POLOM 1:1 (0:0).

Branky: 84. Večerek - 70. Mrázek, 180 diváků.

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Nehráli jsme až tak špatně, trefili jsme v prvním poločase tyč. Polom má velkou kvalitu, její hra je dobře organizovaná. I ona měla gólovky. Jsme rádi, že se nám podařilo nakonec vyrovnat. Remíza odpovídá dění na hřišti.“

Tomáš Mrázek (útočník P. Polomi): „Těžký zápas na těžkém terénu. Nám se podařilo dostat do vedení, domácí srovnali z přísně nařízeného trestného kopu. Jinak ale remíza asi spravedlivá, i když jsme měli o něco víc šancí, než domácí.“ (rob)

KRNOV - ČESKÝ TĚŠÍN 3:0 (0:0).

Branky: 53. Hrubý, 67. Klepáček, 86. Carbol, ČK: 24. Zogata (Č. T.), 245 diváků.

Gustav Santarius ml. (trenér Krnova): „Úvod zápasu byl z obou stran opatrný, ani jedno z mužstev nechtělo udělat chybu. Utkání ovlivnila červená karta, hosté se pak zatáhli a zkoušeli hrát na brejky. Ve druhém poločase náš tlak sílil, první branka byla hodně důležitá.“

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „Předvedli jsme špatný výkon, který dnes nebyl na úrovni krajského přeboru. Zápas ovlivnilo vyloučení našeho Zogaty, i tak jsme ale měli během první půle tři tutovky, které jsme měli proměnit. Krnovu jsme body vysloveně přenechali.“ (cha, čin)