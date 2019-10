BŘIDLIČNÁ - BYSTŘICE 7:2 (2:1). Branky: 14. a 62. Adamovský, 85. a 88. Minich, 23. Cudrák, 52. Holčák, 90. Houdek - 29. L. Teofil, 70. Liberda, 120 diváků.

Petr Souček (trenér Břidličné): „Hned ze začátku jsme si vytvořili šance a dali dva góly, ale pak jsme z rohu inkasovali. Potom jsme si couvli, nechali soupeře hrát, což se nám osvědčilo. Měli jsme dvě velké šance, Houdek ani Holčák ale neproměnili. Góly na 3:1 a 4:1 nás uklidnily, na konci jsme každou svou šanci využili.“ (cha)

Zástupci Bystřice se k utkání odmítli vyjádřit.

ČESKÝ TĚŠÍN - BRUŠPERK 4:1 (2:0). Branky: 8. a 43. Latocha, 62. Folwarczny, 80. Krucina - 65. Malúš, 210 diváků.

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „Rozdíl oproti nezdaru v Krnově byl v přístupu hráčů. Ochota hrát, obětovat se, mít zájem, to tam dnes proti Brušperku bylo, a proto se dostavil výsledek. Šancí jsme měli dost, soupeř ale nehrál špatně.“

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Utkání jsme nezačali vůbec špatně, jenže domácí do čeho kopii, tak z toho byl gól. Po přestávce jsme naší hru otevřeli, bohužel jsme inkasovali potřetí. Bez bojovnosti to zkrátka nejde, takže musíme uznat, že výhra domácích je zasloužená.“ (čin, sch)

HLUBINA - KRNOV 0:1 (0:1). Branka: 12. Klepáček, ČK: 85. Krčmařík (H.), 150 diváků.

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Byl to podobný zápas jako v Petrovicích, tentokrát se štěstí přiklonilo k soupeři. Je škoda, že gól padl po našem rohu, kdy jsme udělali taktickou chybu a z brejku soupeř udeřil. Musím přiznat, že naše výkony jsou nemastné neslané, nedokážeme hlavně vepředu zúročit gólové šance.“

Gustav Santarius mladší. (trenér Krnova): „Hned v 1. minutě se před gólmanem objevil Hrubý, poté byl v gólovce Klepáček a vzápětí měli velkou šanci domácí, ale také nedali. Nám se podařil brejk, který proměnil Klepáček. Ve druhém poločase se pokračovalo ve vysokém tempu, štěstíčko se přiklonilo na naší stranu.“ (hek, cha)

HÁJ VE SLEZSKU - LOK. PETROVICE 3:2 (0:1). Branky: 50. Eršil, 53. Uvíra, 56. Dao - 11. Hoffmann, 66. Hanusek, ČK: 68. Žůrek (H.), 80 diváků.

Aleš Rozsypal (trenér Háje): „Rozjížděli jsme se pomalu, dokonce jsme inkasovali gól. Už ale na konci prvního poločasu jsme měli více ze hry. Nakonec rozhodla šestiminutovka, ve které jsme dali tři branky. Bohužel pak po druhé žluté dohrál Žurek. Soupeř nás dostal pod tlak, naštěstí jsme tři body uhájili.“

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Rozhodla mizerná pětiminutovka na startu druhé půle, kdy jsme dostali v rychlém sledu tři góly a umožnili Háji obrat z 0:1 na 3:1. Nevím, kde kluci byli. Přitom jsme si v kabině říkali, jak důležité bude vydržet prvních deset minut druhé půle bez obdržené branky.“ (rob, čin)

OLDŘIŠOV - ČELADNÁ 6:1 (2:0). Branky: 62., 69. a 86. Kubalák, 2. vlastní, 19. Bořucký, 51. Dřizgevič - 80. Horváth, 135 diváků.

Adam Michalčík (vedoucí Oldřišova): „Po dlouhé době jsme neprohrávali, i když jsme nevsítili první gól. Rychlá vlastní branka hostů nás nakopla. Udávali jsme tempo po celý zápas. Vylepšili jsme si skóre, ale zároveň mě trochu mrzí, že nemáme nulu. Výsledek odpovídá průběhu hry. Těší nás, že oldřišovská tvrz je stále nedobytá.“

Šimon Křiva (kapitán Čeladné): „Měli jsme špatný vstup do zápasu, když jsme si hned v úvodní minutě dali vlastní gól. Domácí pak byli daleko hladovější a agresivnější. Na naší hře není ani moc co vyzdvihovat.“ (rob, sch)

PUSTÁ POLOM - FULNEK 4:2 (2:0). Branky: 10. Hubeňák z pok. kopu, 32. Potůček, 78. Mrázek, 90. Frank - 61. vlastní, 81. Černín, 150 diváků.

Tomáš Mrázek (útočník Pusté Polomi): „Dobrý zápas, šest gólů, naše vítězství, co více si přát. My jsme byli lepší v prvním, Fulnek ve druhém poločase. Měli jsme ale více šancí, snažení hostů končilo vesměs před naši šestnáctkou.“

Michal Kovář (trenér Fulneku): „Domácí byli určitě v první půli lepší, hlavně co se týká důrazu. My jsme se snažili o fotbal, oni to hráli jednoduše. Na druhý poločas jsme změnili rozestavení, snížili jsme na 1:2, ale vyrovnat se nám nepovedlo, i když jsme soupeře přehrávali. Domácí nás pak potrestali z brejku.“ (rob, psu)

BÍLOVEC - KOBEŘICE 2:0 (1:0). Branky: 26. M. Socha, 58. Střelec, 120 diváků.

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Vyhráli jsme zaslouženě 2:0, měli jsme herní převahu a byli jasně lepší tým. Ještě jsme dvě tutovky zahodili. Už to ale není jednoznačné, jak to bývalo z naší strany v srpnu a na začátku září. Všechny týmy se na nás snaží vytáhnout, už vědí, co od nás můžou čekat.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Zasloužené vítězství domácích. Dělali jsme chyby, které soupeř trestal. My jsme si za celé utkání vytvořili jedinou šanci, Šimečkův lob ale vyrazil gólman konečky prstů nad. Bílovec měl gólovek daleko víc. Naše hra dobrá tentokrát nebyla.“ (psu, rob)

ŠENOV odstoupil ze soutěže.