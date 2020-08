Branka: 61. Střelec, 119 diváků.

Jan Woznica (trenér Hlubiny): „Prvních pětadvacet minut bylo z naší strany dobrých. Vytvořili jsme si i šance, které jsme nedotáhli. To bylo asi zlomové. Pak nám kvůli zlomenému nosu na pět minut vypadl Krčmařík a Bílovec se dostal do hry. Od té doby to bylo v jeho režii. Druhý poločas byl od nás špatný.“

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Hráli jsme s kvalitním týmem. První poločas byl vyrovnaný. Po přestávce jsme ale začali mít navrch. Naše záloha tu domácí přehrávala, bohužel jsme dali jen jeden gól. V poslední době nás trápí koncovka, což nás může příště mrzet.“ (hek, rob)

PETŘVALD NA MORAVĚ - ČELADNÁ 3:1 (2:1)

Branky: 10. Talián, 23. Rulíšek, 10. J. Huvar - 8. Váňa, 158 diváků.

Jiří Halamíček (trenér Petřvaldu): „Sice jsme vyhráli, ale kluky za předvedený výkon nemohu pochválit. V naši hře byla celá řada nepřesností. Cením si ale toho, že se nám ještě v prvním poločase podařilo otočit nepříznivý výsledek.“

Leon Dostalík (trenér Čeladné): „Předvedli jsme bojovný výkon, ale to bylo strašně málo. Domácím gratuluji k vítězství, bylo zasloužené. (šim, sob)

ČESKÝ TĚŠÍN - FULNEK 1:2 (0:0)

Branky: 74. Matuszek - 60. P. Zagol, 76. J. Černín, 140 diváků.

Petr Joukl (hrající trenér Č. Těšína): „Zase jsme doma prohráli a znegovali jsme předchozí venkovní výhru. Na jeden gól budeme těžko vyhrávat.“

Michal Kovář (trenér Fulneku): „Na vítězství jsme čekali tři zápasy. Od první minuty jsme si za ním šli. Utkání se odehrávalo v naši režií, a to i přesto, že jsme si nevytvořili tolik šancí, jak v minulých utkáních. Domácím se podařilo ve druhé půli vyrovnat, my jsme si ale vedení vzali zpět střelou z trestného kopu.“ (čin, šim)

HÁJ VE SLEZSKU - LOK. PETROVICE 2:1 (1:1)

Branky: 10. Žůrek, 83. A. Blažej - 44. Vlachovič z pok. kopu, 120 diváků.

Aleš Rozsypal (trenér Háje ve Slezsku): „Zasloužené vítězství. V prvním poločase jsme měli čtyři vyložené šance, kdy jsme třikrát šli sami na brankáře. Lampa trefil ještě tyč. Na špatnou koncovku jsme doplatili, místo abychom vedli, soupeř vyrovnal. Ve druhém poločase jsme měli převahu, kterou jsme v závěru korunovali vítěznou brankou.“

Václav Štverka (trenér Petrovic): „Zase jsme prohráli, ale aspoň remíze jsme byli blízko. Oba inkasované góly byly hloupé, chybí nám fyzička. Sestava se ale ustaluje, takže věřím, že body už začneme sbírat.“ (rob, čin)

BŘIDLIČNÁ - BRUŠPERK 3:0 (1:0)

Branky: 10. Cudrák, 49. György, 77. Adamovský, 150 diváků.

Petr Souček (trenér Břidličné): „Dali jsme rychlý gól a v prvním poločase měli ještě dvě tři slibné šance, které jsme neproměnili. Pak se prohnala Břidličnou silná průtrž mračen. Z hřiště se stal bazén a dění na hřišti nemělo s fotbalem nic společného. Rozhodující moment přišel, když Zifčák chytil trestný kop a my z protiútoku dali druhý gól.“

Ondrej Hančín (trenér Brušperku): „V první půli byl soupeř lepší a zaslouženě se dostal do vedení. Ve druhé půli jsme měli více šancí, dostali jsme ale další dvě branky. I kdybychom hráli dva dny, tak nám tam nic nespadne. Soupeř vyhrál zaslouženě.“ (šim, sob)

PUSTÁ POLOM - OLDŘIŠOV 1:0 (1:0)

Branka: 13. Galus, 120 diváků.

Tomáš Mrázek (útočník Pusté Polomi): „První poločas nám vyšel výborně. Mohli jsme vést klidně 4:0, jenomže jsme neproměňovali šance. Druhá půle byla nepovedená, asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Oldřišov to vycítil, začal nakopávat balony. Naštěstí se mu ale vyrovnat nepodařilo.“

Petr Hlaváček (trenér Oldřišova): „První poločas byl z naší strany šílený směrem dozadu. To, že jsme prohrávali pouze 0:1, bylo dílem velkého štěstí. Po přestávce se naše hra zlepšila, bohužel jsme si čistou šanci nevytvořili. Polom si za první poločas vítězství zasloužila.“ (rob)

KRNOV - KOBEŘICE 1:0 (1:0)

Branka: 45. Ostrák, 360 diváků.

Gustav Santarius mladší (trenér Krnova): „První poločas jsme zvládli výborně. Měli jsme šance, nedali jsme penaltu. Podařilo se nám vstřelit gól do šatny. Asi v domnění, že to půjde samo, nám druhá půle vůbec nevyšla. Soupeř byl více na míči. Přehrával nás, ale my jsme měli v brance skvělého Řeháčka, který nás podržel. K vítězství jsme se protrápili.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Hráli jsme dobře, za mě nejlepší výkon, od doby, co jsem v Kobeřicích. Měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili. Když už jsme branku dali, sudí nám gól neuznali. Přišli jsme o dva zraněné hráče. Vůbec nevím, s kým budeme ve středu hrát proti Bystřici.“ (šim, rob)

BYSTŘICE - DOLNÍ DATYNĚ 4:0 (0:0)

Branky: 71. a 87. Liberda, 62. Kisza z pok. kopu, 80. Marosz, 180 diváků.

Ivan Martinčík (kapitán Bystřice): „Po prvním vyrovnaném poločase jsme do druhé půle nastoupili s cílem vyhrát, což se nám povedlo. Dali jsme dva krásné góly, soupeře jsme zlomili a už neměl sílu něco otočit.“

Petr Mládek (vedoucí mužstva D. Datyní): „Hodinka hry nebyla z naší strany špatná, ale chce to góly. Nepomůžeme si ani ze standardek. Pak uděláme chybu, inkasujeme z penalty a už jsme dole. Když domácí přidali druhý gól, sesypali jsme se.“ (sob, čin)

Zdroj: Deník