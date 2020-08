193 diváků.

Gustav Santarius (trenér Krnova): „Bod musíme brát. Celý zápas jsme hráli zezadu a hrozili z brejků. V prvním poločase jsme dali gól, který ale nebyl pro ofsajd uznán. Ve druhém poločase nám docházely síly. Soupeř byl lepší, měl šance. Ale nám se podařilo udržet nulu.“

Peter Šloff (trenér Bílovce): „V Krnově jsme ztratili dva body. Byli jsme sice hlavně ve druhém poločase lepším týmem a domácí přehrávali, bohužel nám chyběla finální přihrávka. Některé situace jsme měli řešit lépe. Hráči si zřejmě mysleli, že to půjde samo, ale nešlo.“ (rob)

HÁJ VE SLEZSKU - PUSTÁ POLOM 2:3 (2:1)

Branky: 15. vlastní, 44. Vyležík - 39. Vítek, 65. Rodek, 86. Kludka, 172 diváků.

Aleš Rozsypal (trenér Háje ve Slezsku): „Dvakrát jsme v zápase vedli, přesto to na body nestačilo. Za stavu 2:1 měl gólovku Eršil, ale nedal. Polom vyrovnala a nakonec dala i vítězný gól. Mrzí mě, že se tak stalo po našem rohu. Až příliš hodně prostoru od nás dostal Rodek. Byl rozdílovým hráčem soupeře.“

Marcel Rodek (útočník Pusté Polomi): „Za mě to byl remízový zápas. Nakonec ale máme tří body, asi nám to nějak ten fotbalový bůh vrátil. V závěru nám vyšel brejk, na který už domácí nedokázali odpovědět. Zatím nám to šlape, hlavně bodově, škoda remízy v Kobeřicích.“ (rob)

LOK. PETROVICE - BŘIDLIČNÁ 1:4 (1:2)

Branky: 15. J. Hoffmann - 12. a 73. (penalta) Helebrand, 45. a 51. (penalta) Cudrák, 85 diváků.

Václav Štverka (trenér Petrovic): „Poločas jsme drželi s favoritem krok i stav 1:1, bohužel v závěru půle jsme udělali hloupou a zbytečnou chybu v obraně, po které šel soupeř do vedení. Mám pocit, že to na hráče mělo dopad. Sice jsme se snažili s výsledkem něco udělat, ale inkasovali jsme z penalt. Rozhodčí vyhodnotil obě situace tak, že jsme faulovali my.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Pro nás velmi těžké utkání. Rychle jsme vedli, ale nechali jsme si brzy dát vyrovnávací gól. Zlom přišel na konci první půle, kdy se trefil Cudrák. To nás uklidnilo, po přestávce jsme už soupeře k ničemu nepustili. S výsledkem jsem spokojen, s výkonem už tolik ne.“ (čin, rob)

KOBEŘICE - BYSTŘICE 1:2 (1:1)

Branky: 23. Rob. Wirth - 14. Liberda, 88. Buryan, 136 diváků.

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Zasloužená porážka. Oproti minulému zápasu v Krnově jsme teď prodali trapný výkon, hráli jsme tragicky. Rozhodující branka padla dvě minuty před koncem. Jsem neskutečně zklamaný, takto se prezentovat nemůžeme.“

Ivan Martinčík (kapitán Bystřice): „Dnešnímu utkání by slušela spíše remíza. Skvěle zahraná standardní situace nám ale nakonec zajistila tři body.“ (rob, sob)

OLDŘIŠOV - ČESKÝ TĚŠÍN 4:4 (1:0)

Branky: 12. Bořucký, 52. Hartmann, 77. Rubý, 82. Kubalák - 49. Michalisko, 50. Šiška, 59. Byrtus z pok. kopu, 72 Joukl, ČK: 85. Šipula (Č. T.), 90 diváků.

Petr Hlaváček (trenér Oldřišova): „Zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme měli jasně navrch. Český Těšín nevěděl, co má hrát. Bohužel jsme dali jen jeden gól. Po přestávce přišla naše velmi trapná patnáctiminutovka, ve které jsme inkasovali čtyři góly. Následně jsme změnili rozestavení a horko těžko se nám podařilo alespoň vyrovnat.“

Petr Joukl (hrající trenér Č. Těšína): „Mám z toho rozporuplné pocity. Dát venku čtyři góly a stejně nevyhrát, to je umění. Po špatném prvním poločase jsme zlepšili kombinaci a konečně se rozstříleli, jenže jsme neudrželi vedení 2:1, pak ani 4:2 a soupeř srovnal. Standardky nám dělají problém.“ (rob, čin)

BRUŠPERK - PETŘVALD NA MORAVĚ 3:0 (1:0)

Branky: 38., 66. a 86. Krejčok, 250 diváků.

Ondrej Hančín (trenér Brušperku): „Chci před kluky smeknout, předvedli fantastický týmový výkon. Soupeř své šance nevyužil a my jsme po velmi kvalitním výkonu dozadu a brejkům trestali. Pro nás to jsou zlaté body.“

Jiří Halamíček (trenér Petřvaldu): „Byli jsme jednoznačně lepším týmem než domácí Brušperk. Jenomže problém byl v tom, že jsme nedávali šance. Na druhou stranu, i kdybychom je proměňovali, tak v tomto zápase se prostě nedalo vyhrát.“ (sob, rob)

FULNEK - ČELADNÁ 2:1 (0:1)

Branky: 80. Kovář, 91. Maléř - 39. Bystrý, 321 diváků.

Michal Kovář (trenér Fulneku): „Utkání z našeho pohledu nebylo dobré, spokojen jsem jen s výhrou. V prvním poločase jsme měli převahu, ale nedávali jsme šance, naopak po fatální chybě vzadu jsme inkasovali. Po přestávce náš tlak sílil, ale Čeladnou držel skvěle gólman. Nakonec se nám podařilo vyrovnat a v poslední minutě vstřelit vítězný gól.“

Leon Dostalík (trenér Čeladné): „Z naší strany to byl nejlepší výkon. Byli jsme blízko vítězství, nakonec jsme ale bez bodu. Soupeř byl velmi kvalitní.“ (rob, sob)

Zápas DOLNÍ DATYNĚ - HLUBINA se hraje 2. září.

