Branky: 48. M. Cileček - 37. a 77. Adamovský , 22. Helebrand, 43. Češek, ČK: 68. Masopust (D. D.), 60 diváků.

Pavel Cirkl (hrající trenér D. Datyní): „Naivní chyby nás proná-sledují od prvního kola. Kluci ještě nedostali do krve kombinované bránění standardních situací.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Domácí měli sice první šanci, kdy nám tam propadl balon, ale jinak jsme měli jasnou převahu. Dali jsme po rohu gól, který nás uklidnil. Šli jsme do tříbrankového vedení. Na domácích bylo sympatické, že i za tohoto stavu ne-přestali bojovat. Dokonce i snížili, měli pak dvě šance. Jejich sna-hu ale otupilo vyloučení a my jsme začali opět dominovat.“ (čin, šim)

FULNEK - BYSTŘICE 2:0 (1:0)

Branky: 2. Ďurica, 83. vlastní, 297 diváků.

Michal Kovář (hrající trenér Fulneku): „Chtěli jsme dát rychlý gól, a to se nám povedlo. Myslel jsem si, že přidáme brzy další, bohužel se tak nestalo. Náš týmový výkon šel dolů. Soupeř hrozil ze standardních situacích a při nás v některých momentech stálo i štěstí. Nakonec nám vyšel v závěru jeden brejk.“

Ivan Martinčík (kapitán Bystřice): „Po prvním gólu domácích se hra vyrovnala a další branka byla na spadnutí. Ve druhé půli jsme byli lepší, ale bohužel jsme nedali gól.“ (rob, sob)

ČELADNÁ - ČESKÝ TĚŠÍN 1:0 (1:0)

Branka: 26. Valigůra z pok. kopu, 200 diváků.

Leon Dostalík (trenér Čeladné): „Po anglickém týdnu jsme ko-nečně bodovali. Ve druhé půli jsme měli hru pod kontrolou a ko-nečně jsme to dotáhli k vítězství. Jsme za to moc rádi.“

Petr Joukl (hrající trenér Č. Těšína): „Rozhodlo proměňování šancí. Kdybychom v poločase vedli 5:1, nemohl se nikdo divit. Jsme naštvaní, bez gólu bodovat nebudeme.“ (sob, čin)

HLUBINA - PETŘVALD NA MORAVĚ 0:3 (0:1)

Branky: 11. a 75. Palatický, 61. Štverka, 127 diváků.

Jan Woznica (trenér Hlubiny): „Jedna velká katastrofa a ostuda. Jestli jsme si mysleli, že když jsme ve středu dali šestku Vítkovicím, že si z toho Petřvald sedne na zadek, tak nesedl. Na hřišti bylo jedno mužstvo, my byli pomalí a všude pozdě. Soupeř zaslouženě vyhrál. Sice nám chybělo pět hráčů, ale na to se ne-můžeme vymlouvat. Ti, kteří dostali šanci, ji nevyužili.“

Jiří Halamíček (trenér Petřvaldu n. M.): „Hlubině uškodil úspěch v poháru. V sobotu nás podcenili. Dali jsme rychlý gól, kte-rý nám pomohl. Domácí jsme do velkých šancí nepouštěli, snažili jsme se hrozit z brejků. Už v Brušperku jsme nehráli špatně, jen jsme zahazovali šance.“ (hek, šim)

BRUŠPERK - PUSTÁ POLOM 2:7 (2:7)

Branky: 12. Bogdan, 24. Malúš - 2., 3., 7.,18. a 37. Frank, 14. Rodek, 43. Kludka, 182 diváků.

Ondrej Hančín ml. (trenér Brušperku): „Byl to zápas blbec. Br-zy jsme prohrávali 0:3 a bylo po zápase. Sice jsme snížili, ale do-stali jsme další rychlou branku. Soupeř nás vycvičil v efektivitě.“

Marcel Rodek (záložník Pusté Polomi): „Sami jsme byli pře-kvapeni, jak nám to šlo. Přitom k utkání jsme jeli ve dvanácti lidech a aby toho nebylo málo, při rozcvičce se nám zranil kapitán Radek Kuděla. Nemohli jsme tak během zápasu ani vystřídat. Soupeř nám ale dával hodně prostoru a my toho využívali. Prakticky v 18. minutě bylo rozhodnuto.“ (sob, rob)

BÍLOVEC - LOK. PETROVICE 9:1 (2:1)

Branky: 23., 56. a 59. Střelec, 73. a 88. T. Socha, 37. Mozol z pok. kopu, 48. M. Socha, 84. Telnar, 51. Limanovský - 6. Ristovský, 150 diváků.

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Nezačali jsme dobře. Hned v úvodu udělal náš brankář chybu a soupeř šel do vedení. My jsme poté měli několik šancí, které jsme neproměnili. Nakonec se nám podařilo výsledek otočit. Ve druhém poločase Petrovice úplně fy-zicky odpadly a my jsme jasně vyhráli.“

Josef Hoffmann (kapitán Petrovic): „Co k tomu říct? Vedli jsme 1:0, vlastně celý poločas jsme odehráli slušně. Bílovci po-mohla sporná penalta, po které se dostal do vedení, ovšem druhý poločas už patřil jen soupeři. Valil se na nás útok za útokem, Bílo-vec byl ve všem lepší a potvrdil kvalitu. My jen počítali branky ve své síti.“ (šim, čin)

KOBEŘICE - HÁJ VE SLEZSKU 2:1 (2:1)

Branky: 15. Kubný, 41. Rob. Wirth - 7. Lampa, 236 diváků.

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Konečně jsme vyhráli. Při-tom vstup do zápasu nebyl dobrý, dostali jsme zbytečnou branku. Podařilo se nám ale výsledek do poločasu otočit. Po přestávce jsme měli šance, ty jsme neproměnili, následně jsme přežili dvě hostů. V závěru šla kvalita zápasu dolů, bylo vidět, že oba soupeři toho mají plné zuby, přece jen odehrát v této soutěži tři utkání bě-hem sedmi dnů, je moc.“

Aleš Rozsypal (trenér Háje ve Slezsku): „Vedli jsme sice 1:0, ale pak jsme zahodili tři vyložené šance. Dvakrát jsme šli sami na gólmana, trefili jsme břevno. Musíme zapracovat na defenzivě a vylepšit koncovku, jinak nevyhrajeme.“ (rob)

OLDŘIŠOV - KRNOV 0:3 (0:2)

Branky: 15. Hrubý, 91. Ostrák, 4. Sklenařík, 140 diváků.

Petr Hlaváček (trenér Oldřišova): „Byli jsme absolutně bez šance, zápas se nám vůbec nepovedl. Soupeř nás jasně přehrál a zaslouženě vyhrál. My jsme si vytvořili snad jednu šanci.“

Gustav Santarius (trenér Krnova): „Odehráli jsme dobrý zápas. V prvním poločase jsme dali dva góly, měli jsme i šance a vše vy-padalo v pořádku. Po přestávce jsme měli navrch, ovšem od něja-ké 55. minuty se Oldřišov zvedl, v jednom případě nás podržel brankář Řeháček. Čisté konto jsme ale uhájili a zaslouženě vyhrá-li.“ (rob, šim)

TABULKA

Zdroj: Deník