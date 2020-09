Branky: 22. Uhlíř - 53. Střelec, 300 diváků.

Jiří Halamíček (trenér Petřvaldu na Moravě): „Chtěli jsme bod, máme ho, jsme spokojeni. První poločas nebyl z naší strany špat-ný. Dali jsme z trestného kopu gól, poté jsme mohli přidat druhý, Jirka Huvar ale neskóroval. Po přestávce hosté vyrovnali a začali mít jasnou převahu. Naštěstí druhý gól se jim vstřelit nepodařilo.“

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Jsme zklamáni. Hráli jsme proti týmu, který jen bránil. Očividně neumíme hrát do plných. Hlavně mladým hráčům chybí trpělivost. Po přestávce se nám podařilo vyrovnat, myslel jsem si, že to půjde, ale nešlo to. Musíme se na to v přípravě zaměřit.“ (šim)

ČESKÝ TĚŠÍN - HLUBINA 2:4 (0:3)

Branky: 51. a 88. (penalta) Byrtus - 42. a 54. (penalta) Krčmařík, 33. Gaži, 39. Klíma, 150 di-váků.

Petr Joukl (trenér Č. Těšína): „Celou noc jsem přemítal nad tím, proč byly výkony některých hráčů tak ustrašené. Hlubina je jistě kvalitní soupeř, ale třeba Fulnek, se kterým jsme už měli také tu čest, je podle mě kvalitnější a na zadek jsme se z něj neposadili. Proti Hlubině jsme ale vůbec nehráli to, co jsme si řekli. Raději za-pomenout.“

Jan Woznica (trenér Hlubiny): „Tento zápas vypadal úplně ji-nak než o týden dřív. Myslím si, že jsme celou dobu byli lepší, měli hru pod kontrolou a zaslouženě vyhráli. A to ještě Švábík nedal penaltu. Jen mě mrzí dva obdržené góly, protože jinak Těšín ne-měl vůbec nic. Na tento výkon chceme navázat.“ (čin, hek)

BŘIDLIČNÁ - FULNEK 0:0

250 diváků.

Petr Souček (trenér Břidličné): „Zajímavý zápas, který měl vel-ké parametry. Měl tempo, nechyběly emoce. Fulnek vycházel z dobře organizované obrany a hrozil z hodně nebezpečných brejků. Po přestávce dokonce trefil břevno. Remíza je férovým výsledkem pro oba týmy.“

Petr Ďurica (záložník Fulneku): „Před utkáním bychom bod brali, a to i přesto, že nám chyběli čtyři hráči základní sestavy. Po-dali jsme dobrý výkon, domácí byli lepší na míči, měli více ze hry. My se ale dostali do čtyř velkých šancí, dokonce jsme trefili i bran-kovou konstrukci. Z toho pohledu je konečná remíza pro nás zklamáním.“ (šim)

HÁJ VE SLEZSKU - OLDŘIŠOV 2:1 (2:0)

Branky: 13. Lampa, 21. Žůrek - 54. Bolacký, 95 diváků.

Kamil Matěj (asistent trenéra Háje ve Slezsku): „První poločas byl z naší strany ucházející. Dali jsme dva góly, vedle toho jsme měli další dvě čisté tutovky. V poločase musel pro zranění ze hry Zdeněk Eršil, náš klíčový hráč. Najednou naše hra neměla myš-lenku. Soupeř ožil, těžil ze standardek. My jsme naštěstí vítězství udrželi i díky dobře chytajícímu Bartošovi. Tyto tři body jsem uhráli doslova s odřenýma ušima.“

Petr Hlaváček (trenér Oldřišova): „V prvním poločase jsme byli lepší na míči, ale udělali jsme čtyři trapné chyby, které domácí po-trestali dvěma góly. Výsledek 0:2 byl pro nás ještě milosrdný. Po přestávce šel náš výkon nahoru. Dali jsme branku, měli šance, dali jsme břevno, avšak na vyrovnání to nestačilo. Opět jsme odehráli zápas dvou odlišných poločasů.“ (rob)

LOK. PETROVICE - KOBEŘICE 7:2 (3:1)

Branky: 60., 62. a 73. Hanusek, 17. (penalta) a 19. Vlachovič, 23. Ristovský, 77. Makula - 12. Šimeček, 84. Král, 130 diváků.

Václav Štverka (trenér Petrovic): „Pomohl nám příchod gól-mana Chmiela a zásadní rozdíl byl v tom, že jsme se rozstříleli a chytili se i útočníci. Vlachovič s Ristovským už to potřebovali, Ha-nusek dal hattrick během pár minut. Věřím, že když budeme v pl-né palbě jako dneska, že budeme bodovat pravidelně.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „V Petrovicích jsme spá-chali totální ostudu. Utkání jsme dobře rozehráli, šli jsme do vede-ní, bohužel pak jsme vyrobili úplně zbytečnou penaltu, dostali rychle dva góly a naše hra se sesypala jako domeček z karet. Naši stopeři totálně propadli, dělali chybu za chybou. Jsem strašně zklamaný.“ (čin, rob)

PUSTÁ POLOM - DOLNÍ DATYNĚ 5:2 (3:1)

Branky: 43. a 74. Mrázek, 17. Rodek, 36. Galus, 88. Kludka - 44. Gistinger, 84. Gre-ger, 150 diváků.

Tomáš Mrázek (útočník Pusté Polomi): „Odehráli jsme v le-tošní sezoně i lepší zápasy. Trošku jsme i soupeře podcenili. Bě-hem zápasu jsme si vytvořili několik šancí, pět z nich jsme promě-nili. Máme další tři body, a to je důležité.“

Pavel Cirkl (trenér D. Datyní): „Mé hodnocení může být prak-ticky totožné jako před týdnem. Opakující se chyby při zakládání útoku i při samotném vedení útoku nás stojí body. Přijde ztráta mí-če, okamžité otočení hry, brejk a gól soupeře. Přijde mi, jako by-chom všem ostatním v soutěži dodávali potřebné sebevědomí, za-tímco to naše jde dolů.“ (rob, čin)

KRNOV - BRUŠPERK 1:0 (0:0)

Branka: 52. Bartoníček z pok. kopu, 320 diváků.

Gustav Santarius mladší (trenér Krnova): „Do 15. minuty jsme si vytvořili tři čisté gólové šance, ale ani jednu neproměnili. Byli jsme i pak více na míči, ale před šestnáctkou jsme se chovali mís-ty zbrkle. V 52. minutě utekl Matějíček, byl ve vápně faulován a z penalty jsme dali vítězný gól. V samotném závěru měl soupeř dvě šance, v jednom případě nás podržel brankář, ve druhém střílel vedle.“

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Z naší strany to bylo smolné utkání. Ve druhém poločase jsme předvedli velmi dobrý výkon, byli jsme lepší, ale soupeř rozhodl z pokutového kopu. Chybělo nám štěstíčko, ale jsem na kluky pyšný, dneska to mělo parametry.“ (šim, sob)

BYSTŘICE - ČELADNÁ 5:0 (5:0)

Branky: 19., 20., 31. (penalta) a 36. Liberda, 45. Badura, 150 diváků.

Ivan Martinčík (kapitán Bystřice): „Utkání rozhodl první polo-čas, ve kterém jsme nastříleli pět branek. Potom už se zápas je-nom dohrával.“

Martin Valigůra (kapitán Čeladné): „Soupeř byl kvalitní ve středu hřiště a měl velmi nebezpečného útočníka. My jsme zaspali začátek, po dvou individuálních chybách jsme rychle inkasovali a pak už bylo těžké s tím něco udělat.“ (sob)

