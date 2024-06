Ještě v úterý kolem poledne zdaleka nebylo jisté, zda se nebude muset duel odložit, ve středu dopoledne však bylo jasno. Zlepšené počasí a především žádný déšť umožní odehrání finálového duelu krajského poháru mezi Tichou a Horní Suchou. Na hřišti ve Starém Městě se bude hrát od 17 hodin.

Aktuální hřiště ve Starém Městě. | Video: David Hekele

Hustý a bohatý déšť zasáhla na začátku tohoto týdne Frýdecko-místecko a Třinecko, lokální povodně přinesly komplikaci nejednomu člověku, a mezi ně zařadili také fotbalisté. Hřiště ve Staré Městě totiž bylo určeno jako dějiště finále krajského poháru.

Přebytek vody se mu však nevyhnul. „Dnes ráno jsem dostal info od správce hřiště, že je pod vodou, nicméně jsem v kontaktu i s panem Janoškem ze svazu. Ve středu si dáme vědět, jestli má smysl, aby se hrálo, respektive aby týmy přijely,“ uvedl pro Deník v úterý po poledni předseda domácího klubu Roman Žvak.

„Teď nedokážu nic říct, samozřejmě uděláme vše pro to, aby se hrálo, ale musí to mít smysl. V podmínkách, kdy by si hráči mohli vzít plavky, to asi význam mít nebude,“ podotkl šéf Starého Města, který šanci na odehrání klání viděl „padesát na padesát“.

Finále poháru v ohrožení! Ve Staré Městě řádí voda, Tichá s Horní Suchou čekají

Zdroj: David Hekele

„Věříme však, že počasí se umoudří, což by podle předpovědi mělo, a bude se hrát,“ řekl sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS) Vladimír Janoško.

To se splnilo. Ve středu ráno se rozhodlo, že hrát se bude. „Hřiště je v pořádku. Odehrání nic nebrání,“ oznámil Roman Žvak.

Oba soupeře čeká zajímavá konfrontace, jelikož na sebe běžně naráží i v soutěži. Mírným favoritem duelu je Tichá, jíž patří v I.A třídě, skupině A, čtvrtá příčka a v minulém kole vyřadila Vřesinu z krajského přeboru (3:1). Také Horní Suchá přešla přes soka z vyšší soutěže, doma porazila Dolní Benešov 3:2.

V tabulce se nachází na desáté příčce, na středečního protivníka ztrácí šestnáct bodů. Vítěz duelu se kvalifikuje do předkola příští sezony MOL Cupu.