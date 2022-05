Sobotní cestu za hattrickem započal už v 6. minutě. „Bylo to po akci, kdy jsem dostal od Adama Rolného balon pod sebe a dával ho do prázdné. Na druhý gól mi nahrával Dan Dydowicz, když poslal balon za obranu, obránce ho minul a já ho uklidil z šestnáctky do branky. Na třetí mi pak nahrával Marcel Cudrák. Opět šlo o dlouhý míč za obranu,“ popisoval Tomáš Adamovský svůj rychlý hattrick.

Nemuselo zůstat jen u těchto tří branek. „Měl jsem ještě další dvě šance. V jednom případě mi střelu zastavilo břevno, druhou vychytal brankář. Oslava tak mohla být ještě větší,“ přiblížil své další dvě gólovky.

V aktuální sezoně se Tomáš Adamovský trefil už šestnáctkrát. Na vedoucího Denise Bořuckého ztrácí tři góly. „Prvořadý je postup do divize, který by měl klapnout i z druhého místa. Samozřejmě, že bych rád vyhrál i nejlepšího střelce,“ přiznal s úsměvem bývalý fotbalista Opavy, Bruntálu a Hlučína. „Víkendové kolo krajského přeboru bylo celkově bohaté na góly. Tonda Kubný z Kobeřic se trefil dokonce pětkrát,“ doplnil ostrostřelec Kovohutí.

Co se týká dvorního nahrávače, tak toho vyloženě nemá. „Máme šikovné fotbalisty, ať na kraji, nebo střeďáky. Všichni mají cit pro přihrávku,“ chválil Tomáš Adamovský své spoluhráče. Za Břidličnou dal zatím také nejhezčí gól své kariéry. „Kopal jsem trestný kop zhruba ze čtyřiceti metrů a spadlo mi to přímo pod břevno. Takový gól se dává jednou za život,“ podotkla opora Břidličné.

Kovohutě momentálně okupují druhou příčku v krajském přeboru. A ta by měla zaručovat postup do divize. „Osud máme ve svých rukou. Do Břidličné jsem přišel s cílem postoupit do divize. Dvakrát nám to zhatil covid, snad už to teď vyjde,“ poznamenal rodák ze Starého Města u Bruntálu.

„Pokud nám to vyjde, bude příští sezona hodně zajímavá. Zápasy s Bruntálem, Rýmařovem nebo Krnovem budou velké. Myslím si, že budou padat divácké rekordy,“ tipoval Tomáš Adamovský a dodal: „Už teď na atraktivní soupeře chodí v Břidličné dost lidí. Dokonce i fandí.“ V Břidličné se v kabině potkal s řadou svých bývalých spoluhráčů z opavského dorostu. „Je to paráda, udělali jsme dobrou partu. Z fotbalu má člověk radost. Navíc výborně funguje i naše vedení,“ pochvaluje si Adamovský.

Nabízí se otázka, proč Tomáš Adamovský nehraje vyšší soutěž, než krajský přebor. Například v opavském dorostu patřil k oporám. „Ve Starém Městě máme rodinnou firmu. S dědou provozujeme autoservis. Časově se nedaly skloubit dvoufázové tréninky a práce. Firma měla přednost. Ještě jsem kopal třetí ligu v Hlučíně, ale bylo to náročné. Pokud postoupíme do divize, bude to ideální,“ podotkl čtyřiadvacetiletý fotbalista. S tím, že by si v budoucnu rád zahrál znovu i za Bruntál. „Je to mé přání, ale musely by se tam změnit poměry,“ doplnil.

Vedle fotbalu patří mezi jeho záliby i auta. „Je to tak. Mezi mé oblíbené značky patří Audi,“ svěřil se Tomáš Adamovský.