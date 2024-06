První místo a postup do krajského přeboru. Byl to hlavní cíl?

Ano. Nechtěli jsme hrát žádné druhé, třetí místo. Tým na to máme, nakonec jsme byli lepší ve všem. Jak ve vytváření šancí, tak celkově. Fungoval kolektiv, prostě všechno, co k fotbalu patří! Vlastně jsem neviděl soupeře v téhle soutěži, co by nás mohl ohrozit!

Zdroj: Břenek Martin

S 25 přesnými zásahy jste v čele, na záda vám ale s minimální ztrátou dýchá kopřivnický Marek Socha. Bude složité odrazit jeho nápor?

(smích) Ambice být nejlepší by mělo být asi v každém útočníku týmu, který chce hrát o první místo. Ano, pokusím se trofej získat! A za mě by to byla ostuda, kdybych nebyl v této tabulce střelců nahoře. Jelikož máme kvalitní tým a kluci mi připravují dostatek šancí. (úsměv)

Zůstáváte v kádru i pro příští sezonu nebo máte nabídky?

Nabídky nějaké došly, ale jsme domluvení, že tým, který si postup vykopal, zůstane i pro další sezonu. Věřím, že i se mnou všichni kluci z týmu zůstanou.

Máte ambice si zahrát ještě třeba nějakou vyšší soutěž?

Samozřejmě, někdy ty ambice nebo chuť byly, ale jelikož už je mi 27 a mám nějaké pracovní povinnosti, takže zatím to necháme tak, jak to je. Ale jako samozřejmě stát se může cokoliv.

Staré Město bude hrát příští rok krajský přebor. Jaké bude mít ambice?

Rozhodně chceme hrát špici, mezi pětkou nejlepších! Nechceme hrát druhé housle, osobně chci hrát o nejvyšší příčky. Věřím, že skončíme na bedně.

Zdroj: Břenek Martin

Blíží se mistrovství Evropy ve fotbale. Jak dopadneme?

Věřím, že se dostaneme ze skupiny a minimálně čtvrtfinále uhrajeme.

Co se týče hráčů, je tam vám někdo hodně blízký, kdo se vám líbí svým projevem, na koho se budete rád dívat a těšíte se na něj?

Patrik Schick jako útočník a Antonín Barák, který je hodně kreativní.

Kdo získá evropský titul?

Anglie.