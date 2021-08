„Největší vliv měl asi covid. Hodně kluků poté, kdy se skoro rok nehrálo, zjistilo, že bez fotbalu dokážou žít a našli si jiné záliby. Zpátky se jim moc nechtělo. Další se třeba odstěhovali, celkem nám vypadlo osm hráčů, což je citelný zásah do týmu,“ konstatuje místopředseda klubu Lukáš Lyčka.

Nepřihlásit se do nového ročníku soutěže ale nechtěli. „To by bylo nejjednodušší řešení, které by nás mrzelo i v návaznosti na historii. Fotbal v Klimkovicích měl vždycky mužský tým a bylo by špatné, kdyby letos nebyl,“ připomíná historii klubu, založeného v roce 1945. „Bylo by nám to moc líto, i když náš život by šel dál, věnovali bychom se o to víc mládeži. Máme družstvo v každé kategorii i dobrou partu převážně místních trenérů,“ říká Lyčka.

„Takovým údobím, kdy jste jednou nahoře a podruhé dole, asi prochází většina klubů. Dva roky zpátky jsme měli i béčko a třicet hráčů, dneska nemáme skoro na jeden tým. Ale neházíme flintu do žita, je třeba se zase dostat nahoru,“ zůstává optimistou.

Nové hráče klub hledal i přes sociální sítě. „Byl to takový pokus, zkoušeli jsme všechno. Psali jsme e-maily a dali to i na facebook. Výsledek? Nula,“ neskrývá zklamání místopředseda. „Dva kluci se nám ozvali e-mai᠆lem, ale nakonec z toho vycouvali s tím, že na I.B třídu nemají. Ani si to nepřišli vyzkoušet,“ dodává.

„TJ Klimkovice, I.B třída, Moravskoslezský kraj, hledá hráče pro tým mužů do všech řad (obránce, záložník, útočník). Co nabízíme? Super hřiště, solidní zázemí, dobrou partu, po zapase vždy občerstvení co hrdlo ráčí a kopačky na sezonu.“ Výzva na facebooku TJ Klimkovice

Družstvo mužů, které trénuje předseda klubu Václav Prašivka, přesto v Klimkovicích dali dohromady. „Za dva roky, kdy skončí ročníky 2004 a 2005, půjde tým doplnit o sedm dorostenců, ale ročník 2002 byl slabý, máme z něho jen jednoho. Podařilo se nám však přesvědčit pár bývalých pětatřicetiletých ‚veteránů‘, kteří jsou od nás a pomůžou. Teď se pohybujeme na nějakých patnácti šestnácti hráčích a v hledání stále pokračujeme. Případní zájemci jsou u nás kdykoliv vítáni,“ líčí s tím, že ve fotbale se něco pokazilo a sehnat posily je těžké.

„Mladí kluci, kteří ještě nic nedokázali, se jako první ptají, co za to dostanou. U nás samozřejmě kopačky a další drobnosti, ale peníze nikomu dávat nechceme, a to nás možná taky dobíhá,“ podělí se Lyčka o nepříjemný poznatek „Jsme hrdý amatérský tým, v krajských soutěžích asi rarita. Nikoho z nás fotbal neživí, všichni to děláme dobrovolně, srdcem a baví nás to,“ vysvětluje.

Klimkovičtí muži trénují pravidelně dvakrát týdně, ale vzhledem k příliš úzkému kádru nemůže mít mužstvo vysoké ambice.

„Víme, že to nebude žádná velká sláva, ale doufáme, že soutěž dohrajeme se ctí bez nějakých zápasů, kdy bychom nemohli nastoupit, protože by nás bylo málo. To je náš hlavní cíl, i když ho vyloženě nemáme ve svých rukou, mohou přijít zranění, disciplinární tresty. Chceme hrát naplno a uvidíme, na co budeme mít,“ říká místopředseda klubu na startu nové sezony. Nezačala pro ně dobře, první utkání I.B třídy, skupiny B, prohráli v neděli ve Strahovicích 1:6.

I.B třída, skupina B - 3. kolo (1. hrané)

Strahovice - Klimkovice 6:1 (2:1)

Branky: 67. a 71. M. Pekárek, 8. Lhotský, 21. Moc, 51. M. Malchárek, 64. O. Pekárek - 26. Gelnar. Diváci: 84.