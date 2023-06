/FOTOGALERIE/ Fotbalisté TJ Řepiště sice prohráli ve víkendovém závěrečném utkání krajského přeboru s Českým Těšínem 0:4, oslavu postupu do divize již také s pohárem pro vítěze soutěže si však pokazit nenechali.

Řepiště - Český Těšín 0:4 (Krajský přebor - 29. kolo, 17. 6. 2023). Domácí dostali po utkání pohár pro vítěze soutěže a i přes vysokou porážku oslavili postup do divize. | Foto: TJ Řepiště

„Divize tady ještě nebyla, pro každého je to svátek,“ řekl pro klubový web Ján Moravčík, asistent trenéra Pavla Zavadila. „Šlape to tady. Chceme, ať tady žije co nejvíc lidí fotbalem, ať si užíváme, čeho jsme dosáhli,“ pokračoval Moravčík.

„Máme skvělý tým, perfektně vyvážený. Zkušení to tady táhnou, mladí ale dostávají hodně šancí a učí se. Pro dnešní fotbal jsou potřební a je důležité, že můžou hrát,“ dodal Ján Moravčík, který si pochvaluje spolupráci s hlavním koučem Pavlem Zavadilem.

„Jsem opravdu moc rád, že můžu být vedle někoho takového. Pavel je trpělivý, nejedná emotivně, vždy rozhoduje s chladnou hlavou. Myslím, že se od něj máme všichni co učit,“ uzavřel Ján Moravčík.