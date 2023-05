Domácí byli mírně aktivnější a dostali se do několika šancí, ty ale nedotáhli do konce. Skóre se tak měnilo až v 39. minutě – Byrtus sice nejprve neproměnil penaltu, z dorážky už ale poslal míč do sítě a Řepiště vedlo. „Soupeř byl kompaktní a dobře bránil. Postupem času jsme se do toho ale dostali a zaslouženě jsme vedli,“ dodal Zavadil.

Domácím skvěle vyšel nástup do druhé půle a po pár vteřinách vedli díky Jurčovi 2:0. „Mohli jsme přidat i další branky, v proměňování šancí jsme ale nebyli přesní,“ pokračoval Pavel Zavadil.

Vřesina nesložila zbraně a v závěru po standardní situaci zásluhou Kozelského snížila. Poslední minuty už si ovšem domácí pohlídali. „Byly tam nějaké závary, ale vyloženou šanci už Vřesina neměla. Bylo to nervózní, ale to k tomu patří, utkání už jsme dohráli v pohodě,“ pochválil Zavadil své svěřence, kteří mají v čele tabulky devítibodový náskok.

Krajský přebor - 22. kolo:

TJ Řepiště - FC Vřesina 2:1 (1:0)

Branky: 39. Byrtus, 46. Jurča - 89. Kozelský. Rozhodčí: Boček - Stankov, Kovařík. ŽK: 4:2. Diváci: 96.

Řepiště: Szarowski - Štulík, Cverna, Matěj (70. Kiš) - Skřehot (56. Hrabec), Kuboš (81. Štach), Celba, Bielik (56. N. Zavadil) - Byrtus (81. Barčák), Zaremba, Jurča. Trenér: Zavadil.