„I když jsme prohráli 0:4, nebojím se říct, že to byl nejspíš náš nejlepší zápas, hlavně směrem do útočné fáze. Musím všem holkám moc poděkovat, protože nechaly na hřišti všechno,“ hodnotil reprezentační trenér Jan Navrátil závěrečné utkání.

Po třech prohrách tým obsadil v základní skupině A bez bodu poslední 4. místo se skóre 0:12 a letošní šampionát pro něho skončil. „Celý turnaj bereme jako investici a věříme, že všechny zkušenosti hráčky zúročí v budoucnu. Ať už v A-týmu, nebo ve svých klubech. Určitě to prospěje celému ženskému fotbalu,“ dodal šéf ČMFS.

„Hráčkám jsem řekl že jsem hrdý na to, jak zápasy odpracovaly. S jakým nasazením a bojovností. Výsledky jsme nechali stranou, protože víme, že jsme hráli proti gigantům. Škoda, že jsme neproměnili některé šance. Je vidět, že silná mužstva podobné šance proměňují. Chtěl jsem hráčky hlavně povzbudit směrem do budoucna, aby na sobě dál pracovaly a celý český ženský fotbal se dál rozvíjel,“ prozradil Petr Fousek po setkání s českými reprezentantkami.

„Je to pro nás pro všechny velká zkušenost, a právě holky si z toho musí vzít nejvíc, protože zažily něco, co žádná z nich dosud nezažila. A možná ani nezažijí, ale přál bych jim, aby je to ještě znovu potkalo. Tři takové zápasy během pár dní jsou pro ně obrovská zkušenost,“ souhlasil trenér Navrátil.

Na šampionátu skončily také mladé Italky, které v základní skupině A obsadily 3. příčku. Do semifinále postoupilo první Španělsko a druhá Francie.

Mistrovství Evropy hráček do 19 let

Frýdek-Místek: Itálie – Česko 4:0 (2:0)

Branky: 3. a 59. Arcangeli, 20. Beccari, 90.+4 Della Peruta. Rozhodčí: Pesu (Rumunsko) – Pastoreková (Slovensko), Demosthenous (Kypr). ŽK: Pfattner - Tenkrátová, Pavlíčková.

Itálie: Beretta – Battistini, Passeri, Robustellini, Pellinghelli (64. Peruta) – Pfattner (86. Berti), Ferrara, Pavan (78. Massimino) – Corelli (46. Cesarini), Beccari, Arcangeli.

Česko: Beránková - Huvarová, Ohlídalová (62. Trčková), Jelínková, Pavlíčková – Pouvová (52. Tenkrátová), Jonášová (81. Kochanová) - Ducháčková, Černá, Hlouchová (46. Bendová) – Švíbková (46. Střížová).

Konečné pořadí ve skupině A: 1. Španělsko 7 bodů (skóre 9:2), 2. Francie 5 (6:3), 3: Itálie 4 (7:5), 4. Česko 0 (0:12).