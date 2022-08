OBRAZEM: Rada na Třinec nevyzrál. Slezané porazili Duklu

Skóre utkání otevřel už v 16. minutě slovenský obránce Marián Tandara ve službách Třince. Bílovci se sice podařilo za dvanáct minut srovnat z pokutového kopu zásluhou Václava Mozola, jenže hosté byli při střlecké chuti. Do přestávky mířili přesně Martin Foltyn a dvakrát Dominik Gembický. Z domácího celku dokázal třineckého Daniela Kerlu překonat ještě ve 41. minutě Marek Socha - 2:4.

„S výsledkem i výkonem jsem spokojen, ale v poločase jsem hráčům vytkl, že jsme dostali od divizního týmu dva góly, i když jeden byl z penalty,“ vrátil se třinecký trenér Martin Zbončák k průběhu úvodní pětačtyřicetiminutovky.

Tři minuty po změně stran se znovu radoval jeho tým, síť za zady Adama Padušáka tentokrát rozvlnil střídající Martin Samiec. Na další gól si pak ale musela tisícovka přítomných diváků počkat, na konečných 6:2 upravil pět minut před koncem Václav Juřena.

„Situací ke vstřelení gólu jsme si vypracovali více, mohlo to být ještě výraznějším rozdílem,“ upozornil třinecký Martin Zbončák na nevyužité šance. „V tom úmorném vedru to bylo náročné pro všechny, ale my jsme pohárové úskalí zvládli. Celý zápas jsme měli pod kontrolou a překvapení nedopustili,“ radoval se z postupu. „Pro kluky je to velká škola, v divizi se herně nebo kondičně s takovým soupeřem nepotkáme, a věřím, že jim to dá hodně. Myslím si, že v zápase jsme neměli špatné pasáže, a to si z něho musíme vzít,“ konstatoval bílovecký Jan Woznica.

Pro Třinec byl pohár výbornou přípravou na další kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, ve kterém v sobotu 20. srpna od 10.15 hodin hostí rezervu ligové Slavie Praha. Bílovec ve 3. kole divize F čeká o den později od 16.30 hodin doma okresní derby s Frenštátem pod Radhoštěm.

MOL Cup - 1. kolo:

FK Bílovec - FK Třinec 2:6 (2:4)

Branky: 28. z pen. Mozol, 41. Socha - 31. a 35. Gembický, 16. Tandara, 40. Foltyn, 48. Samiec, 84. Juřena. Rozhodčí: Dudek – Krupa, Kaloč. ŽK: Tomášek, Gajdošík, Dostál, Šlesár - Samiec, Holík, Omasta. Diváci: 1000.

FK Bílovec: Padušák - Cverna, Tomášek (53. Pavlík), Dluhoš, Limanovský, Mozol, Dresler, Střelec (46. Gajdošík), Dostál (77. Schaumann), Socha (77. Raszyk), Krayzel (23. Šlesár). Trenér: Jan Woznica.

FK Třinec: Kerl - Szewieczek, Brak, Foltyn (46. Hýbl), Straňák - Habusta - Tandara (77. Omasta), Kateřiňák (46. Samiec), Holík, Obadal (71. Kania) - Gembický (71. Juřena). Trenér: Martin Zbončák.