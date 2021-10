Skupina C - 10. kolo: Raškovice - Nýdek 2:0 (39. Tobiáš, 59. Birčák), Lok. Petrovice B - Petřvald u K. 5:1 (51. Zetek, 69. Ostáš, 79. Zetek, 82. Šuster, 88. Ostáš - 32. z pen. Matějek), Vendryně - Horní Suchá 0:0, Mosty - Sedliště 1:5 (45. Gazur - 20. Slíva, 43. Gabriel, 50. Krischke, 75. Kovács, 78. Ondračka), Hnojník - Baška 6:1 (2. Lachowicz, 12. Rusz, 46. Rusz, 71. Jantoš, 76. Zábelka, 84. Brzuchanski - 87. Bužga), Inter. Petrovice - Věřňovice 7:2 (24. Horák, 37. Kačinský, 69. z pen. Martikán, 75. Šťastný, 77. Dvořák, 81. Brzóska, 88. Varga - 29. Kubiš, 32. Chalkidis), Oldřichovice - Staříč 1:1 (67. z pen. Janeček - 86. Malý).

Skupina A - 10. kolo: Krnov B - Krásné Loučky 1:2 (48. Rys - 21. Hudský, 73. Hudský), Budišov n. B. - Vítkov 6:2 (19. Modelský, 49. Modelský, 62. Kostera, 73. Čonka, 80. Pizur, 89. Pizur - 39. Scholaster, 77. Moravec), Slavkov - Jindřichov 1:2 (16. Marek - 40. Tilkeridis, 85. Přikryl), Hlavnice - Velké Heraltice 1:3 (43. Lodňánek - 50. Piatkevič, 78. Piatkevič, 86. Šimon), Žimrovice - Chomýž 3:2 (3. z pen. Hertel, 16. Hertel, 39. Škrobánek - 41. Satke, 45+1. Satke), Slavia Opava - Velké Hoštice 2:2 (54. Mantey, 77. Mantey - 12. Jaroš, 19. Pavelek), Město Albrechtice - SO Bruntál B 3:2 (31. Pospěch, 37. Šupák, 75. Pospěch - 12. Cabal, 28. Slavík).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.