„S tímto jsme se setkali poprvé a doufám, že naposledy. Rasistické urážky nepatří do žádného prostředí, fotbal nevyjímaje, a musí se vymýtit. Proto je třeba tento prohřešek tvrdě a nekompromisně potrestat! V tomto duchu klub vydá v příštích hodinách oficiální prohlášení,“ potvrdil trenér Frýdku-Místku a sám bývalý úspěšný fotbalista Karel Orel.

Problém nastal deset minut před koncem prodloužení pohárového duelu, které favorizovaný třetiligový tým nezvládl a na půdě divizního soupeře padl 2:3. Jeden z diváků údajně nazval hostujícího útočníka Bidje Manzia „černou opicí“, vytočený fotbalista z Demokratické republiky Kongo poté vstal a dal mu hlavičku. Pro nesportovní chování byl následně vyloučen, severomoravané dohrávali na Zlínsku v devíti.

„Člověk, který jej urazil, musí být potrestán,“ má jasno nejen Orel. Současně potvrdil, že v průběhu zápasu jiné, další rasistické útoky nezaznamenal.

„Ostatní fanoušci zápasu ve Slavičíně nebyli rasističtí. Bylo to spíše selhání jedince. Domácí klub z toho nijak neviníme,“ potvrdil trenér třetiligového celku.

„Dosud jsem se s podobným incidentem v kariéře nesetkal. Možná je to i tím, že Madzia k nám přišel v létě a je u nás teprve měsíc. Každopádně pro všechny z nás je to bohužel smutná zkušenost. Přehlížet to ale nemůžeme, musí se zakročit,“ zopakoval Karel Orel.

Vedení slavičínského klubu situace mrzí, třebaže nikdo z jeho vedení, hráčů, trenérů ani realizačního týmu protistranou popsaný středeční rasistický moment nezaznamenal.

„Předně chci zdůraznit, že pro nás je jakákoliv tématika xenofobního chování a jednání nepřijatelná,“ zdůraznil na úvod místopředseda slavičínského klubu Bronislav Münster. „Za klub se od jakéhokoliv rasistického chování distancujeme. Pokud opravdu od nějakého diváka rasistická urážka zazněla, což nikdo z nás během ani po zápase nezaznamenal, tak nás to směrem k soupeři velice mrzí,“ doplnil funkcionář valašského klubu.

„Nyní intenzivně pátráme po inkriminovaném fanouškovi, zatím je stále v anonymitě. Viděli jsme nějaké fotografie, ale je na nich jen chumel lidí. Opakuji, že kromě tábora hostí jsme o rasistické urážce od nikoho dalšího neslyšeli a bude složité posoudit tento závažný problém. Každopádně se jako oddíl od jakéhokoliv rasistického chování distancujeme,“ zopakoval místopředseda TVD Bronislav Münster.

Vedení FAČR se bude pohárovým incidentem na Valašsku zabývat na svém středečním zasedáním disciplinární komise, kam byli pozváni všichni aktéři události, za slavičínský klub pak hlavní pořadatel utkání – Alois Strnad. „Určitě všichni pozvaní dorazíme a podáme vysvětlení,“ dodal Münster.

Kdo je Bidje Manzia

Manzia hrál fotbal ve své vlasti v klubu Shark XI Kinshasa, odkud jej na začátku roku 2013 angažoval známý tuniský klub Étoile Sportive du Sahel.

V lednu 2014 přestoupil do českého celku FK Dukla Praha, kde podepsal smlouvu na tři a půl roku roku. V české lize debutoval za Duklu 31. srpna 2014 proti FC Viktoria Plzeň. Na podzim 2015 hostoval v FK Baník Sokolov. V lednu 2017 přestoupil do klubu SK Sigma Olomouc hrajícího 2. českou ligu. Na jaře odehrál 13 ligových zápasů a dvakrát v nich skóroval. Se Sigmou slavil na konci sezóny 2016/17 návrat do nejvyšší české ligy. V lednu 2019 přestoupil do týmu SFC Opava, odkud následně odešel před touto sezonou do třetiligového Frýdku-Místku.

Bidje Manzia byl také členem reprezentace DR Kongo do 20 let. V A-mužstvu Demokratické republiky Kongo debutoval v přátelském zápase s reprezentací Burkiny Faso 14. listopadu 2012 v Maroku. Byl nominován na Africký pohár národů 2013 v Jihoafrické republice, ale na turnaji nenastoupil ani k jednomu zápasu.

Stanovisko FK Frýdek-Místek

Mrzí nás, že o výsledcích zápasů rozhodují i skutečnosti, které nemají se samotným sportem nic společného. Větší či menší nejasnosti, nesrovnalosti v rozhodování patří ke sportu i k životu. Ale ve středu ve Slavičíně se událo něco, co naprosto zásadním způsobem vybočuje z rámce běžných pochybení, které jsou neoddělitelnou součástí hry.

Osobou, kterou jsme nejspíše schopni přesně identifikovat, a dlužno dodat, že se nejpravděpodobněji jedná o činovníka FC TVD Slavičín, byl slovně napaden hráč Bidje Manzia. Zásadním způsobem se ohrazujeme proti napadání jakéhokoli hráče našeho klubu, jakož i jakéhokoli člena realizačního týmu. Takové jednání, ať už se jej dopustí vůči našemu klubu kdokoliv, jednoznačně odsuzujeme a jsme připraveni činit veškeré právní kroky k odstranění či alespoň zmírnění následků jakýchkoli útoků na náš klub, a to včetně útoků rasistického charakteru. K tomu podnikneme nezbytné právní kroky, a to vůči těm, kteří se takových útoků dopustili, a to jak v rámci FAČRu, tak v rovině soukromoprávní. A bude-li toho třeba, tak i v trestněprávní rovině. Nezbavujeme se odpovědnosti za pochybení osob našeho klubu. Jsme připraveni se za fyzický kontakt hráče Manziy s jedním z domácích fanoušků omluvit a tímto takto činíme. Avšak stejné očekáváme od klubu FC TVD Slavičín, a to současně s návrhy, jak nepříznivé a nepřijatelné následky, které byly způsobeny pohárovým utkáním tento klub alespoň zmírní, když jejich naprosté odčinění je těžko představitelné, o takových návrzích FC TVD Slavičín jsme ochotni jednat. Avšak spolu s tím, kdy nám tento klub bude deklarovat, že přijal taková účinná opatření, že v budoucnu, pokud by mezi našimi kluby došlo ať už k přátelskému, mistrovskému nebo pohárovému zápasu, aby se podobné ataky v žádném případě neopakovaly.

Hráči, realizační tým a vedení klubu pevně stojí za našim Bidjem Manziou.