Muži sestoupili z MSFL do divize, přesto se ve fotbalovém Frýdlantu nad Ostravicí také slavilo. Dorostenci totiž postoupili do krajského přeboru. Svěřenci trenéra Jana Jílka ovládli soutěž s desetibodovým náskokem na druhé Staré Město.

Fotbaloví dorostenci Frýdlantu nad Ostravicí postoupili pod vedením trenéra Jana Jílka do krajského přeboru. | Foto: 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí

„Velmi mě těší, co kluci dokázali a jakým způsobem se prezentovali. Sezona skončila, takže už můžu říct, ano, byli jsme nejlepší v soutěži. Také bych rád poděkoval celému vedení klubu a všem, kteří kolem nás byli a vytvářeli nám zázemí. Ten postup je odměnou a vlastně i práce všech okolo, i jim tedy patří mé obrovské díky,“ řekl pro klubový web kouč dorostenců 1. BFK Jan Jílek.

K trénování frýdlantské mládeže se vrátil loni v létě po angažmá v ostravském Baníku. „Když jsem do klubu přišel a na nabídku kývnul, věděl jsem, jakou chci mít vizi. Tou byla jednoznačně touha postoupit s kluky do vyšší soutěže a hlavně je připravit kvalitně tak, aby to měli s přechodem do mužského fotbalu jednodušší,“ prohlásil Jan Jílek po posledním utkání sezony s Dobrou (5:5).

Jeho svěřenci zaznamenali v ročníku 19 výher, 5 remíz a pouhé 2 porážky. V druhé polovině jara začali někteří hráči dokonce naskakovat i do zápasů A-týmu ve třetí lize. „Z toho mám velkou radost. Kluci zjistili, jaký je rozdíl mezi mládežnickým a seniorským fotbalem. Také poznali, jak je fotbal rychlý a ukázalo jim to, že na sobě musejí ještě makat a zlepšovat se,“ dodal Jan Jílek.