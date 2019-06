Frýdlant n. O. – Domácí fotbalisté nastoupili v totožné sestavě, ve které v minulém kole naplno bodovali na půdě Dětmarovic. I tentokrát se z tříbodového zisku radoval tým 1. BFK.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Vstup do zápasu se nám vydařil, kluci hráli přesně to, co jsme si před utkáním řekli,“ těšilo domácího trenéra Jiřího Krejčího. Frýdlantští tak od 6. minuty vedli zásluhou branky Zdeňka Staňka. „Trefil to z pětadvaceti metrů k tyči, byl to krásný gól. My jsme celou první půlku vyloženě prospali. I když jsme mohli srovnat, za to, jak jsme hráli, jsme si to nezasloužili,“ hodnotil první půli hranický kouč Radek Fojtů.