„Měl jsem pomalejší začátek, ale už se do toho dostávám. Mé výkony jdou nahoru,” uvedl pro Deník Ben Klus.

Za svůj první hattrick v sezoně bude muset zaplatit do klubové kasy. Ale nebude na to sám. „Trenér přišel se změnou, aby nás motivoval. Když dáme hattrick, tak něco zaplatí i on,” usmál se Klus.

Souboj Vendryně s Horním Žukovem byl hodně vyhrocený, na hostující straně v něm padla i jedna červená karta. „Bylo to divoké, ve všech směrech. Já takové momenty moc nevyhledávám, ale nešlo se od toho distancovat. Bylo třeba vyříkat si pár věcí,” řekl.

V loňské sezoně Vendryně bojovala o postup do I.A třídy, letos se ale rozjížděla pomaleji. „Máme užší kádr, teď se nám naštěstí povedlo dvakrát vyhrát. Každopádně máme na to být výš,” má jasno Klus, který zároveň studuje vysokou školu v Brně. „Jsem rád, když stihnu jeden trénink týdně. O to více jsem vděčný, že mi v klubu dávají prostor a nechávají mě hrát zápasy. V hodně jiných týmů by to tak nešlo,” dodal.