První půle žádnou branku nenabídla. Skóre se měnilo až v 55. minutě, kdy se z přímého kopu krásně trefil Oldřich Byrtus. Pět minut před koncem dával na 2:0 Zaremba a v úplném závěru se znovu prosadil Byrtus. „Byl to těžký zápas, naštěstí jsme ho zvládli. V minulém kole jsme prohráli v Českém Těšíně, o to více jsme nyní chtěli uspět,” řekl pro Deník osmadvacetiletý fotbalista.

Byrtus toho v kariéře stihl dost. Na kontě má i jedenáct ligových startů, které si připsal v sezonách 2013/14 a 2014/15 v barvách Baníku Ostrava. „Na Baník mám krásné vzpomínky. Když si vzpomenu na Bazaly, kde chodilo hodně lidí, je to krásné. Bohužel už je to ale pryč,” vzpomíná Byrtus, který po konci v Ostravě hrával taky za Karvinou, Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí nebo Otrokovice.

Cenné zkušenosti sbíral i v cizině - nejprve v Rakousku a poté v Norsku. „Do Rakouska jsem jen dojížděl na fotbal, ale v Norsku jsem pracoval v rybárně. Byla to dobrá zkušenost, poznal jsem jinou mentalitu, taky jsem si vydělal,” prozradil.

Ovšem poté, co jeho přítelkyně v Norsku otěhotněla, se s ní Byrtus vrátil domů. „Do Řepiště to mám kousek. Navíc jsem tady měl kamarády,” řekl, co jej do krajského přeboru přivedlo.

Byrtus je v Řepišti rok. Loni tak zažil postup do krajského přeboru a letos se s týmem drápe do divize. „Postup je reálný. Už teď jsme pro něj udělali dost. Jen mě mrzí ztráta v Českém Těšíně, stále však máme v tabulce náskok tří bodů na Vratimov. Budeme se rvát až do konce,” hlásí Byrtus.