Laso mu hodili z Vratimova, který je sice nováčkem krajského přeboru, v tabulce je ale druhý a bude útočit na postup. „Ve Vratimově se mi líbí. Máme silný tým a o postup se určitě popereme,“ prohlásil mladý fotbalista.

Přestože mu je teprve 21 let, má už co nabídnout. Několik sezon působil v divizi, na podzim okusil i MSFL. „Ta byla oproti divizi úplně jiná. My jsme měli ve Frýdlantu starší hráče, a když jsme se potkali s Kroměříží, Hlučínem nebo Baníkem B, tak to prostě bylo znát. V důrazu jsme byli silní, ale v rychlosti nás totálně přejeli. My jsme trénovali jen třikrát týdně a to je na třetí ligu málo,“ řekl Martin Indra.

Ve Vratimově trénuje a věří, že za tým bude na jaře i hrát. Zároveň je zvědavý, jak v MSFL nakonec dopadne Frýdlant. Tým je v tabulce třetí od konce a na jaře bude bojovat o záchranu, obecně se ale ví, že frýdlantský dospělý fotbal nemá podporu města a jeho budoucnost je v ohrožení. „V kabině je velká mentální síla, ale kvůli městu je situace špatná. Já už teď jsem ale ve Vratimově, na který se soustředím. Jsem tady spokojený a těším se, až začne soutěž,“ uzavřel.