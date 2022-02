„Je otázka, kolik týmů bude padat, to v kraji nikdy nevíte. Taky nevíme, jestli vůbec začne Fulnek,” řekl pro Deník šéf fotbalové Čeladné Martin Valigůra.

Podzim Čeladné vůbec nevyšel - příčiny je však třeba hledat hned v samotném začátku. „V prvním kole jsme nesmyslně prohráli s Brušperkem, nedali jsme gól a sesypali jsme se. V Háji ve Slezsku to bylo těžké, to jsme věděli. A proti Jakubčovicím nás poškodil rozhodčí, který byl z přeboru už vyřazen. Pak na nás sedla deka,” připustil Valigůra.

Krize z úvodu sezony se prohlubovala dál a dál. „Nehráli jsme špatně, ale nebodovali jsme. Do toho přišla zranění. Hrajeme ve dvanácti, takže když někdo vypadne, je to velký problém,” uvedl Valigůra, jenž je ještě sám aktivním hráčem.

Čeladná se ale nevzdává a během zimy obměňuje kádr. „Odešlo nám pět hráčů, další čtyři přišli a dva ještě testujeme. Máme nové stopery, abych já mohl zase do útoku. Taky jsme získali záložníka a mladého běhavého útočníka,” prozradil Valigůra, jenž se se svým týmem připravuje na umělé trávě ve Vratimově.

Hráči Čeladné udělají vše pro to, aby nesestoupili, k této situaci ale nakonec dojít může. „Život by šel dál, Čeladná spadla několikrát a vždy se vrátila. Nějaký velký rozdíl mezi I. A třídou a přeborem ani nevnímám. Samozřejmě, špička přeboru je jinde, ale I. A třída je slušná. Každopádně se zachránit chceme, stejně jako to chtějí naši sponzoři a fanoušci,” uzavřel Valigůra.