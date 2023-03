Kovařík ani Vengřinek se s Frýdkem-Místkem nerozešli příliš v dobrém. První z nich zamířil do Petřvaldu na Moravě, druhý do Řepiště. Oba tedy hrají v týmech, které se pohybují v horních patrech tabulky krajského přeboru.

Řepiště je dokonce v čele a je hlavním aspirantem na postup do divize. V úvodním jarním kole vyhrálo 2:0 v Orlové, k čemuž jedním gólem přispěl i Vengřinek, který má na kontě několik startů za Baník Ostrava. „Lepší už ta premiéra ani být nemohla. Tím spíš, když jsme si na čele tabulky vytvořili ještě větší náskok,“ řekl Vengřinek, který si za svou úspěšnou premiéru připlatí. „Jo, už mi to kluci připomínali. První start a první gól, už tam mám něco napsaného,“ dodal.

Petřvald na Moravě doma v úvodním kole remizoval 0:0 s Hájem ve Slezsku. „Bohužel jsem se neprosadil, což nás stálo tři body,“ mrzelo Kovaříka.

Teď se oba kamarádi postaví proti sobě, souboj čtvrtého s prvním se bude hrát v sobotu. „Moc se na to těším. Tomáš je dobrý kluk a kamarád. Doufám, že na hřišti to bude znát,“ uvedl Kovařík, který věří, že se proti Řepišti prosadí i gólově. „Tentokrát to bude jinak, střelecky se musím prosadit, tři body musí zůstat doma,“ nabádal.

Sobotní duel už vyhlíží i Vengřinek. „O zápase jsme se spolu bavili. Bude to těžké utkání, Petřvald je nahoře, také pomýšlí na postup,“ prohlásil.