„Znám trenéra Hančína, měl o mě zájem, a tak jsme se domluvili,“ vysvětluje dvaatřicetiletý bek, co jej přivedlo do Brušperku „Nabídka mě zaujala. Tým má kvalitu a chce hrát fotbal, takže to není žádná bouchaná. Tréninky mají dobrou úroveň,“ dodal.

Radek Pelán dříve hrával a pracoval v Německu, několik posledních let ale dojížděl na zápasy do Rakouska. „Jezdil jsem tam každý víkend, někdy i pátky. Jedna cesta měla okolo 370 kilometrů,“ svěřil se.

Cesty do Rakouska pro něj byly samozřejmě náročné, o to víc je proto nyní rád, že je zase doma. „Je to příjemné. Do Rakouska za mnou skoro nikdo nejezdil, teď na zápasy může chodit i moje rodina,“ těší jej.

V Rakousku hrál jednu z nižších lig, kterou přirovnal k našemu krajskému přeboru. Tedy k soutěži, ve které aktuálně působí s Brušperkem. „Byly tam silnější i slabší týmy, opravdu to bylo podobné, jako náš krajský přebor,“ uvedl.

Zkušený obránce je odchovancem Baníku. V tom se dostal až do mužů, ale ligu si za první tým nikdy nezahrál. Tehdy se v Baníku setkal s hráči, jako byli Mario Lička, Antonín Buček nebo František Rajtoral. Pelán procházel taky mládežnickými výběry reprezentace, ve které to dotáhl až do týmu U19. Výše se pak ale nedostal. „Tehdy byli v týmu třeba Lukáš Hejda, který je teď kapitánem mistrovské Plzně, nebo Jan Chramosta,“ prozradil.

Pelán, který bydlí v Ostravě, je v Brušperku spokojený a v klubu plánuje zůstat i další sezonu. Ještě předtím se chce ale se svými spoluhráči pokusit urvat nějaké letošní body. „Trápí nás koncovka, nedáváme moc gólů. Byly zápasy, kdy jsme byli lepší, ale neproměňovali jsme šance, a tak jsme je prohráli. Snad se ještě letos trochu zvedneme,“ přeje si opora zadních řad Brušperku.