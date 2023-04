Brušperku se na jaře vůbec nedaří. Své trápení mohl zlomit v uplynulém utkání krajského přeboru proti Kobeřicím, nakonec ale zůstal znovu bez bodu.

Brušperk čeká na první jarní body. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

Brušperk byl na jaře v akci čtyřikrát. Získané body? Nula! Přitom poslední duel proti Kobeřicím se pro domácí nevyvíjel vůbec zle. V první půli se prosadili Dryák s Janšou a Brušperk vedl 2:0.

Tento stav platil ještě v 68. minutě. O sedmnáct minut později to bylo ale 2:4. A tímto výsledkem zápas taky skončil. „Nemám slov, utkání jsme ztratili svou lehkovážností. Soupeře jsme mohli na začátku druhé půli dorazit, měli jsme tam únik tří hráčů na nikoho, ale nedali jsme a to rozhodlo,“ říká pro Deník kouč Brušperku Ondrej Hančín mladší. „Opět se opakovalo to stejné. První poločas nějak zvládneme, ale pak nepochopitelně přestaneme hrát,“ dodává.

Brušperk se topí v krizi a v tabulce je až dvanáctý. Není divu, že se mezi fanoušky hovoří také o budoucnosti kouče Hančína. „Rezignace mě v emocích napadla, ale nejsem zbabělec a nikdy jsem nebyl. Pokud nebudu vyhozený, tak se za svůj tým budu rvát a bojovat do poslední chvíle. Stojím za ním a vždy budu,“ vzkazuje.

Další utkání Brušperk sehraje v sobotu v Heřmanicích. „Musíme zabrat. Ničím jiným než tvrdou prací to nezlomíme,“ nabádá Hančín.