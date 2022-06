V naší soutěži máme lepší druhé poločasy, protože jsme fyzicky dobře připravení, takže nejsme zvyklí skládat zbraně. Stav 0:2 proti takovému týmu je těžký, ale nesrazil nás, gól nás nakopl a prali jsme se do poslední minuty. To se cení.

Vratimov nezvládl domácí rozlučku, vysoko prohrál s Velkým Meziříčím

Nakonec z toho byl boj do úplného konce, že?

Byli jsme připraveni bojovat do poslední minuty. Zároveň bylo jasné, že to bude těžké a třeba budeme prohrávat o iks gólů. V kabině jsme si ale řekli, že se z toho nesmíme sesypat, že je nutné pokračovat v aktivitě, běhat, posouvat se a z brejku něco vytěžit. S tím jsme tady přijeli. Na jedné straně mám radost z výkonu, že jsme i díky štěstí byli schopni držet krok. Na druhé ale i zklamání, protože sami jsme měli možnosti vyrovnat. Celkově Hlubina vyhrála asi zaslouženě, ale mám z toho super pocit.

Trenér Vendryně Lukáš Martynek.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Jaká byla ta cesta okresním i krajským kolem poháru?

Velký zážitek. Super byl třeba postup přes Albrechtice. Celkově šlo o pozitivní emoce. Dnes možná budeme zklamaní, ale to díky předchozím zápasům a vítězstvím pomine. Dalo nám to mnoho zkušeností a vzpomínek. Také je to motivace do další práce.

Vendryně se pokusí o senzaci. Prvních pár minut ukáže, hlásí kouč Martynek

Myslíte, že by bylo na místě, abyste se v příští sezoně ucházeli ještě důrazněji o postup do I.A třídy?

Už ve více zápasech jsme si ukázali, že by pro nás byla hratelná. Určitě bychom měli zájem. Jak jsem řekl už dříve, v této sezoně to nebyl cíl, podmínka. Chtěli jsme hrát nahoře. Nakonec jsme o to bojovali do posledních kol, to bylo úžasné, ale myslím, že bychom se neztratili. V příští sezoně se pokusíme o to bojovat.

Jak vás potěšila podpora vlastních fanoušků?

Přijelo pětadvacet třicet lidí od nás, což bylo fajn. Jsem rád, že chodí, náš fotbal je baví a tohle bereme jako odměnu. Takoví skalní fanoušci k fotbalu patří.