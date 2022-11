ORLOVÁ - HEŘMANICE 4:1 (2:1)

BRANKY: 7. a 58. Jatagandzidis, 26. Renta, 71. Hanusek - 29. Opata. Diváci: 77.

Roman Divina (trenér Orlové): „Víceméně to byla naše povinnost, ale kluky jsem upozorňoval, že Heřmanice nemají co ztratit a může to být těžký zápas. Ale všechno bylo v naší režii, i když soupeř za stavu 2:0 snížil na 2:1. V prvním poločase jsme měli ještě spoustu šancí, nastřelili jsme tyčku a bohužel nám neuznali regulérní gól. Do druhého poločasu jsme vlítli a už to bylo úplně o něčem jiném. Dali jsme na 3:1 a pak na 4:1. Soupeř už neměl vůbec nic a položil se, my naopak mohli přidat ještě takové minimálně tři góly.“

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Byl to těžký zápas, Orlová má dobrý tým a doma se jí teď daří. Rozhodně to nebyl takový propadák jako minule s Řepištěmi, kdy jsme po pětatřiceti minutách prohrávali 0:6. My ale potřebujeme bodovat, takže je to pro nás další ztráta. Potřebuje se už nutně chytit.“