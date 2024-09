Kdopak by se obra bál… jako by si řekli domácí hráči, kteří si v úvodní čtvrthodince vypracovali čtyři naprosto čisté gólové situace. „Kdybychom v úvodu dali z brejků tři čtyři góly, byl by to pro hosty asi velký šok,“ sdělil kouč Starého Města Radomír Hlaváč. Domácí si přesto svým srdnatým výkonem vypracovali do poločasu dvoubrankové vedení. „Byli jsme si vědomi, že proti nám stojí velmi silný protivník, v jehož sestavě nastupují hráči se zkušenostmi z vyšších soutěží. Navíc jsme nebyli kompletní. I proto jsme se tomu museli přizpůsobit, a hlavně dát do naší hry bojovnost a srdce. To vše jsem tam viděl a prakticky jsme soupeře ze hry do žádných příležitostí nepustili. Kravaře hrozily hlavně po standardkách,“ řekl Hlaváč.

Za domácí se v prvním poločase prosadili Baran s Buchlovským, hosté už jen snížili po změně stran, když se hlavou nemýlil kanonýr Halaška. „Ten fotbal měl snad vše. Parádní fotbalovou atmosféru, góly, drama a padly dokonce i čtyři červené karty. Tady si možná někdo, kdo ten zápas neviděl, řekne, tam to musela být divočina. Ale ty karty vyplynuly normálně ze hry,“ podotknul trenér Starého Města.

Nováček soutěže nakonec své jednobrankové vedení před favorizovaným soupeřem dokázal uhájit. „Po tom našem vyloučení a zranění kapitána Dušíka jsem už ve výhru moc ani nevěřil. V té chvíli to hrálo jakoby všechno proti nám. Musím však před kluky smeknout klobouk. Za tu dřinu a bojovnost si tu výhru zasloužili,“ pochválil své svěřence trenér Hlaváč.

Utkání mělo vynikající fotbalovou kulisu, o kterou se postarali fanoušci obou táborů. „Tady musím poděkovat kravařským fanouškům, jak se prezentovali. Ať už před samotným zápasem, kdy se nám ozvali a ohlásili jejich početný příjezd. Byli jsme tak připraveni a nabídli jsme jim celou hlavní tribunu. Na jejich povzbuzování reagovali i naši fandové, takže se hrálo v báječné atmosféře. A i když hosté nakonec s námi prohráli, pořád se jejich diváci chovali korektně a slušně. Opravdu více takových fanoušků,“ vysekl poklonu divákům předseda staroměstského klubu Roman Žvak.

Fotbalisté Starého Města se v následujícím kole krajského přeboru představí v Brušperku, kde se utkání hraje v sobotu 7. září od 16.00 hodin.

FK Hrtus & Partner Staré Město – MFK Kravaře 2:1 (2:0)

Branky: 11. Baran, 25. Buchlovský – 53. Halaška. Rozhodčí: Švec – Šištík, Kubáček. ŽK: Šimek, Glembek, Baran, Smilowski - Kutty. ČK: 44. Smolík – 51. Kutty, 85, Bitomský, 90+3. Hudeček. Diváci: 527.

St.Město: Smolík – Šimek (45. Svoboda), Dušík (63. Jeřábek), Smilowski, Forch – Buchlovský (90+4. Vojkovský), Kaňok, Glembek – Vyvial, Baran, Boček. Trenér: Radomír Hlaváč.