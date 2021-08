Bystřice se, stejně jako řada dalších oddílů z nižších soutěží, potýká s následky koronavirové doby. „Někteří hráči od nás odešli pracovat do ciziny, další zase zjistili, že fotbal pro ně není už tolik důležitý. Takže jsme se rozhodli, že půjdeme z krajského přeboru do I. A třídy” řekl pro Deník Ivan Martinčík, jenž bude v příštím ročníku hrajícím trenérem týmu.

Bystřice přišla o několik hráčů, žádné nové posily ale nezískala. „Někdo přibral, hráči se fotbalu během pauzy tolik nevěnovali. Myslím, že náš tým šel kvalitou dolů,” řekl Martinčík.

V Bystřici se zhruba měsíc radili, co bude dál a jakým směrem se vydají. V klubu uvažovali také o spolupráci s Třincem B, odkud chtěli získat nějaké hráče. „Pak bychom v kraji pokračovali. Ale všichni hráči z Třince šli do Českého Těšína, což naše rozhodování jen urychlilo,” objasnil Martinčík.

Na návrat do krajského přeboru nyní v Bystřici nemyslí. Tým by chtěl hrát spíše v horní polovině tabulky a taky plánuje zařadit do kádru mladé odchovance. „Máme tady čtyři šikovné dorostence. Hráči nejsou, chceme to stavět na odchovancích,” hlásí hrající kouč Bystřice, jenž však na trenérskou lavičku hledá ještě parťáka. „Náš poslední trenér si dal roční pauzu. Já ale potřebuju někoho, kdo by mi pomohl. Takto se to zvládnout nedá,” dodal Martinčík.

Fanoušci Bystřice zprvu přijali zprávu o přesunu do I. A třídy rozporuplně, poté se ale jejich pohled na věc změnili. „Když jsme jim to všechno vysvětlili, tak uznali, že bude lepší vyhrávat v této soutěži, než jezdit někam do Krnova, tam dostat šišku a pak jet naštvaní domů,” uzavřel Martinčík.