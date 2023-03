Fotbalisté Řepiště v úvodním jarním kole krajského přeboru vyhráli. Na půdě Orlové lídr tabulky zvítězil 2:0.

Řepiště v úvodním jarním kole vyhrálo.

Řepiště šlo do utkání v roli favorita, dobře ale vědělo, že domácí Slavia nedá svou kůži lacino. A to se také potvrdilo.

„Byl to typický první zápas. Jakmile skončí příprava a hraje se o body, je to jiné. V první půli jsme byli nervózní a poměrně nepřesní,“ řekl trenér Řepiště Pavel Zavadil.

Hosté si však vytvořili několik šancí a od osmnácté minuty vedli. O první branku zápasu se obstřelem postaral Zaremba, jemuž střelecky vyšla i zimní příprava. „Trefil to krásně,“ uznal Zavadil.

Několik příležitostí měla taky Orlová, hostující gólman Szarowski však míč za svá záda nepustil. Definitivní rozhodnutí přinesla 68. minuta, kdy Celba našel z rohu Vengřinka a ten dával hlavou na 2:0.

„Ve druhé půli jsme hru zpřesnili, byli jsme daleko nebezpečnější a kontrolovali jsme balon. Byl to důležitý zápas a jsem rád, že jsme ho zvládli. Teď se musíme nachystat na další utkání,“ dodal Zavadil, jehož tým čeká v sobotu 25. března další těžký zápas v Petřvaldu na Moravě.

FK Slavia Orlová – TJ Řepiště 0:2 (0:1)

Branky: 18. Zaremba, 68. Vengřinek. Rozhodčí: Kovařik - Godfryd, Tabášek. ŽK: 5:1. Diváci: 140.

Řepiště: Szarowski – Štulík, Vengřinek, Celba – Skřehot, Hrabec, Celba, Bielik (63. Štach), N. Zavadil (46. Kiš) – Byrtus (75. Stanovský), Zaremba (82. Barčák). Trenér: P. Zavadil.