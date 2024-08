Parné počasí příliš diváků na fotbal nepřitáhlo. Sedm desítek fanoušků ale vidělo šest branek a výhru hostů. A byla to právě Lučina, která otevřela skóre zápasu. V 15. minutě vnikl Bláha do šestnácky a nezištnou přihrávkou připravil gólovou pozici pro Mendroka – 0:1. Z vedení se hosté radovali pouhých třináct minut. Poté si na hranici velkého vápna postavil míč k zahrání standardní situace Zábelka a střelou přes zeď nedal Balkovi v lučinské bráně šanci – 1:1. Ve 33. minutě se Hnojníku povedl dokonalý obrat, když se po Zábelkově úniku prosadil střelou na bližší tyč Lachowicz – 2:1. Krátce před přestávkou bylo však srovnáno. Domácí obrana pozapomněla na Kamila Tomíčka a ten se z bezprostřední blízkosti nemýlil – 2:2.

Druhá polovina střetnutí začala tutovkami na obou stranách, jenže oba zakončovatelé úspěšní nebyli. Na hostující straně nedostal míč za brankovou čáru střídající Kvapil, na té domácí selhal naopak kapitán Brzuchanski. V 72. minutě mohli jít hosté znovu do vedení, Kamil Tomíček nabídnout šanci v podobě pokutového kopu nevyužil. Lučinští svou snahu přeci jen zúročili v 79. minutě, autorem rozdílové branky byl Krejčiřík. Domácí pak ve snaze o srovnání nepříznivého stavu v nastaveném čase zariskovali a Bláha dokázal z poloviny hřiště přelobovat gólmana Brodu – 2:4.

Zkušený trenér Karel Orel na lučinské střídačce tak měl důvod k radosti. „Samozřejmě ty obě výhry po sestupu jsou pro nás důležité. Stejně jako fakt, že ten tým zůstal více méně celý pohromadě, pouze Czedroň odešel do Českého Těšína. Snad nám to takhle půjde dál,“ přeje si Orel, který na otázku, zda Lučina pomýšlí na brzký návrat do I. A třídy odpověděl: „Zatím jsme naše ambice ještě neřešili, ale v kabině se určitě o tom bavíme. Chceme hrát v popředí a více napoví až jaro,“ dodal. Jak sám ale uznal, spokojen mohl být pouze s vítězstvím. „Výsledek je pěkný, ale ta předvedená hra až tak pěkná nebyla. A to z obou stran. Bylo tam mnoho ztrát míčů, jednoduché věci jsme nedokázali dotáhnout do konce. Kdyby byl soupeř víc kvalitnější, měli bychom s ním mnoho problémů,“ uznal Orel.

To v Hnojníku budou mít nejspíš letos sestupové starosti. „Špatně bráníme,“ začal s hodnocením hrající trenér týmu Aleš Klus. „Dnes už to sice bylo lepší než v předchozích dvou zápasech, ale problém byl v tom, že jsme ve druhém poločase odešli fyzicky. Také jsme nedokázali proměnit své šance a to pak nemůžete vyhrát,“ pokyvoval hlavou kouč Hnojníku.

V následujícím kole budou fotbalisté Lučiny v domácím prostředí hostit Václavovice, ale hrát se bude již v pátek 30. srpna od 17 hodin. To Hnojník pocestuje naopak na hřiště svého soupeře. V sobotu 31. srpna zkusí tým trenéra Aleše Kluse zabojovat o první body v Dětmarovicích. Tento zápas má výkop naplánován na 16 hodinu.

TJ Sokol Hnojník – Finstal Lučina 2:4 (2:2)

Branky: 28. Zábelka, 34. Lachowicz – 21. Mendrok, 45. K. Tomíček, 79. Krejčiřík, 90+3. Bláha. Rozhodčí: Mitura – Lojek, Svoboda. ŽK: Kozel – A. Kielar, Fizek. Diváci: 73.

Hnojník: Broda – Brzuchanski, Oborný, Kozel, J. Škola – Chlebek (46. Jantoš), Klus, Rusnok, Tyrlík (67. Bado) – Zábelka, Lachowicz. Trenér: Aleš Klus.

Lučina: Balko – A. Kielar (65. Geleta), Fizek, R. Tomíček, Myšinský – Krejčiřík, Bláha, Mendrok (82. Kohut), Krčmařík (88. Tomášek) – Bandy (46. Kvapil), K. Tomíček. Trenér: Karel Orel.