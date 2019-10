Na střetnutí, které přenáší televize v přímém přenosu, se těší jak hráči obou klubů, tak i fotbaloví fanoušci z širokého okolí. „S hráči jsem se v kabině už bavil, zda jim ty kamery nesvážou nohy. Tvrdili mi, že právě naopak,“ usmívá se trenér domácího celku Michal Chlebek, který ve své kariéře pár ligových utkání v dresu Opavy před televizními kamerami odehrál.

„Mrzí mě, že nebudu moci postavit úplně všechny kluky, zvláště pak Jakuba Myšinského, který je takovou lučinskou ikonou a lídrem kabiny,“ řekl Chlebek na adresu zkušeného záložníka, který v posledním zápase dostal červenou kartu. „Chlácholil jsem jej, že i Pavel Nedvěd přišel kvůli kartě o vysněné finále Ligy mistrů, ale šlo vidět, že jej to fakt hodně mrzí,“ dodal.

Samotným zápasem žije samozřejmě i lučinská kabina. „Už jsem pár zápasů v televizi viděl a myslím si, že jde o super věc. Je moc dobře, že se zviditelňuje fotbal i z těch nižších soutěží. Na utkání se těším, asi jako každý jiný u nás. Prozatím je v kabině dobrá nálada, chceme se soustředit na naší hru, abychom se všichni předvedli v co nejlepším světle,“ tvrdí brankář Lučiny Jan Filipec.

Pyšný na svůj klub je i jeho předseda Miroslav Goroš. „Tenhle projekt se mi líbí, snad kromě jednoho utkání, jsem viděl v televizi všechny zápasy. Je fajn, že lidé v republice poznají, jak se dělá fotbal na amatérské úrovni,“ říká Goroš. „Pro nás, co jsme tady začali s fotbalem v roce 1996, je to taková třešnička na dortu. Za poslední léta se tady fotbal zvednul, muži postoupili do I. A třídy, ve spolupráci s obcí jsme zvelebili i náš areál. Navíc máme znovu založené žáčky, věřím v dobrou budoucnost,“ pochvaluje si Goroš.