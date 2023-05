Fotbalisté Kozlovic porazili v minulém kole I.A třídy 4:2 Město Albrechtice. Hrdinou utkání se stal domácí Martin Krpec, který se blýskl hattrickem.

Martin Krpec z Kozlovic dal první hattrick v sezoně. | Foto: Deník/VLP Externista

Kozlovice jsou v soutěži nováčkem, prezentují se však velmi slušnými výkony. Povedl se jim i poslední duel proti Městu Albrechtice. „Začátek utkání nám vyšel, dali jsme rychlý gól, ale pak jsme si dvakrát nepohlídali náběh soupeře a dostali jsme dvě branky. Druhý poločas jsme ovšem hráli velmi aktivně, soustavným tlakem jsme nutili soupeře k chybám a zaslouženě jsme utkání zvrátili na svou stranu,“ řekl pro Deník pětatřicetiletý autor hattricku Martin Krpec.

Pamatujete, kdy jste dal hattrick naposledy?

Na poslední hattrick si díky okolnostem velmi dobře vzpomínám. Bylo to v minulé, postupové sezoně. Hráli jsme derby proti sousední Tiché, na kozlovickou pouť přišlo na stadion 600 lidí a my vyhráli 5:2. Tento zápas nás nastartoval, vyhráli jsme třináctkrát v řadě a to nám pomohlo k postupu do I.A třídy.

Na kontě máte 13 branek. Jste s tím číslem spokojený?

Třináct gólů není špatných, ale do dorovnání loňského ročníku mi jich ještě pět chybí. Více si však cením vítězství týmu a dobrého pocitu ze hry, než toho, kolik branek jsem dal.

V soutěži jste nováčkem. Máte radost z toho, jak si vedete?

S vývojem sezony jsem spokojený. Měli jsme respekt z vyšší soutěže a byly tam obavy, jestli nebudeme hrát jen druhé housle, ale mám radost, že se soupeři držíme krok a dokážeme sehrát vyrovnané partie. Aktuálně jsme devátí, máme 29 bodů a zdá se, že I.A třída se v Kozlovicích bude hrát i příští rok. Dalším pozitivem této sezony je poměrně široký kádr a hlavně, že nás pravidelně doplňují kluci z dorostu. To mi dává optimismus do budoucna. Byly totiž doby, kdy to s mužským fotbalem v Kozlovicích tak veselé nebylo. Ukazuje to na dobrou práci trenérů v mládežnických kategoriích.

Jak dlouho už za Kozlovice hrajete?

Od mých 18 let, takže něco pamatuji. Jsem kozlovickým odchovancem, ale v žácích a dorostu jsem hrál ve Frýdku-Místku. Na toto období velmi rád vzpomínám. V mládeži jsem hrál levého záložníka, v mužích jsem ale postupně přešel na hrot, kde je k těm gólům přeci jen blíž.

Taky jste týmovým manažerem. V čem vaše práce spočívá?

Podílím se na složení kádru. S trenéry dopředu konzultujeme, k jakým změnám by teoreticky mohlo dojít, nebo koho do klubu přivést. Následně řeším samotné přestupy a také jsem administrátorem klubu, takže mám na starost elektronickou evidenci našich členů v informačním systému FAČR.