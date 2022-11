Marku Martinčíkovi je 21 let. S fotbalem začínal v Třinci, kde působil až do dorostu. Poté byl ve Vendryni a nyní je třetím rokem v Bystřici, kde hraje i jeho otec Ivan Martinčík, jemuž brzy bude 45 let. „Je ohromné, že je stále v takové kondici a že zvládne běhat po hřišti 90 minut s o hodně mladšími protihráči,” smekl Martinčík před svým tátou.

Byli to právě Martinčíkové, kteří řídili víkendovou výhru Bystřice ve Starém Městě. Starší Ivan dával v závěru první půle už na 3:0 pro hosty, ještě předtím ale dal svůj premiérový gól mladší Marek. „Taťka rozehrával rohový kop, já jsem si naběhl na přední tyč a poslal jsem míč do brány,” popsal svůj gólový moment. „Nějak moc jsem to ani neoslavoval, ale jsem rád, že to tam padlo,” dodal.

Aby si v jednom týmu zahráli otec se synem, to se jen tak nevidí. „Hrát po jeho boku je skvělé. Hraje se mi s ním moc dobře,” řekl na adresu svého otce Marek Martinčík. „Někdy je na mě přísný, ale většinou mi pomáhá a snaží se mi poradit. Mám k němu velký respekt, ale když se mu něco nepovede, tak si na něho rád zakřičím nebo si z něj udělám srandu,” usmál se Marek, jehož k fotbalu přivedl právě táta Ivan.

Do konce podzimu chybí ještě jedno kolo, Bystřice je v tabulce zatím čtvrtá a na první Stonavu ztrácí osm bodů. „S vývojem sezony jsme spokojení. Je ale pravda, že jsme některé zápasy mohli zvládnout lépe,” uznal mladý Martinčík, který nastupuje jak ve středu zálohy, tak i v útoku.