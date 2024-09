Poslední čtyři zápasy jste odehráli na domácím hřišti. V těch předchozích třech vám to výsledkově nevyšlo, s čím jste tedy šli do nedělního duelu s Nebory?

Říkali jsme si, že si musíme pohlídat hlavně vstup do utkání. No a vydrželo nám to asi jen padesát vteřin, kdy nám hosté vstřelili branku. Naštěstí jsme výjimečně ukázali našeho týmového ducha a soudržnost a hodně rychle jsme nejprve srovnali, abychom vzápětí šli dokonce do vedení. To nám vlilo do žil obrovskou sebedůvěru a konečně jsme prodali to, co v nás je, a to, co nám v předchozích domácích zápasech nešlo. My to vítězství totiž strašně moc potřebovali.