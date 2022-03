„Rozpis soutěže Zlínského krajského fotbalového svazu na tento krok pamatuje. Fotbalovému klubu Admiry Hulín za své nedávné rozhodnutí aktuálně hrozí pokuta až do výše 60 tisíc korun, současně se stává prvním sestupujícím,“ divá se do řádů předseda Sportovně-technické komise Stanislav Travenec.

Konec v I. B. třídě, nejistá budoucnost. Admira Hulín se odhlásila z jarní části

O úmyslu odstoupit z jarní části fotbalové I. B třídy skupiny B se vedení krajského svazu dozvědělo na přelomu týdne.

„Klub nám své rozhodnutí, které vysvětluje nedostatkem hráčů, oznámil písemně a my se jim budeme důkladně zabývat na příštím, středečním zasedání komisí. My jako STK navrhneme pokutu, kterou by následně měla projednat a schválit disciplinární komise. To vše pak musí posvětit výkonný výbor Zlínského KFS,“ upřesnil postup Travenec.

Naposledy podobný případ krajská kopaná řešila před pěti lety.

„Tehdy se odhlásil tým z I. A třídy skupiny A. Časté to rozhodně není a pevně věřím, že se něco podobného nebude dlouho opakovat. V tuto chvíli nemáme žádné další indicie, že by měl nějaký klub, ani mládežnický, odstoupit před jarními soutěžními boji. Co se stane v létě, před startem nové soutěže, neodkáži předvídat,“ dodal Stanislav Travenec.