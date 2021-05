„Nemám sociální sítě, takže jsem se o tom dozvěděl až od ostatních. Ale sledoval jsem to a jsem rád, že se to dotáhlo do úspěšného konce,” řekl pro Deník šestadvacetiletý Petr Zajac.

Fotbalista Brušperku získal téměř polovinu všech došlých hlasů „svého” okresu. „Ale nijak jsem je nesháněl, nechával jsem to náhodě. Až potom jsem se dozvěděl, že mě díky Janě Komárkové podpořili v Háji ve Slezsku, za což jsem jim hodně vděčný. A taky vím, že mi hodně hlasů poslali známí, rodina a přítelkyně, kterým bych chtěl poděkovat,” uvedl Zajac, jehož vítězství v anketě potěšilo. „Udělalo mi to radost. Je to příjemné zpestření, zvlášť v době, kdy jsme si už několik měsíců pořádně nekopli do balonu,” dodal.

O vítězství se vedle Zajace ucházeli i Martin Valigůra, Ivan Martinčík, Michal Daněk nebo Daniel Tchuř. „Vůbec netuším, proč jsem vyhrál zrovna já. Byla tam zajímavá jména a sám jsem byl překvapený, že to tak vyšlo,” usmál se Zajac, jenž v Brušperku prožil téměř celou kariéru. Krátce si sice odskočil do Hlučína a Vítkovic, od osmnácti let ale hraje za brušperské muže, kteří aktuálně působí v krajském přeboru.

Obdivuje Barcelonu

Zajac nastupuje tam, kde ho trenér zrovna postaví. „Můžu hrát pravého beka, záložníka, ale i stopera. Jsem takový univerzál,” řekl fotbalista, který už odmala obdivuje herní styl Barcelony. „Byl jsem tam asi už osmkrát. Snažím se na Barcelonu jezdit každý rok. Celý jejich styl, to je prostě pecka,” dodal.

Amatérský fotbal se už dlouho nehraje, letošní sezona byla předčasně ukončena, vláda ale v minulých dnech začala postupně rozvolňovat, a tak se k tréninku vrátili i fotbalisté Brušperku. „Bylo to na hlavu. Člověk byl zvyklý se pravidelně scházet a se spoluhráči jsme se vídali častěji než s nejlepšími kamarády. Jsem rád, že už se to rozjíždí a snad od podzimu bude zase všechno v pořádku,” přeje si Zajac, který se živí podnikáním a s kamarády má dva bary v Ostravě. „V době koronaviru na to ale není ideální období,” uzavřel vítěz ankety Deníku.