Podle Salače by zástupci klubů, krajů a okresů měli povstat a začít vážně a aktivně řešit nové volby.

„Náš milovaný fotbal patří do rukou fotbalistů, ne bafuňářů. Nicnedělání a přihlížení nikam nevede. Toho jsme byli svědky už při volbách v červnu 2021 a výsledek dnes vidíme. Je to bohužel i odpovědnost všech delegátů. Musíme náš fotbal zkrátka okamžitě zvednout,“ má jasno.

Setkáváme se v okamžiku, kdy v Kataru vrcholí fotbalové mistrovství světa. Jak zatím průběh šampionátu hodnotíte?

Měli jsme možnost vidět řadu kvalitních a atraktivních utkání, zejména teď z konce minulého týdne, kdy končila skupinová část turnaje. Samozřejmě mě stejně jako každého českého fanouška mrzí neúčast našeho národního týmu. Kladu si otázku, zda se v podmínkách, v jakých náš nároďák a fotbal je, vůbec na mistrovství světa někdy kvalifikujeme.

Jak to myslíte? Vedení fotbalového svazu prezentuje, jak všechno funguje.

Ono se někdy stane, že mediální realita se výrazně odlišuje od skutečnosti. A v tomto případě je mediální realita čirou fikcí. Informace o vedení českého fotbalu se většinou do spodních pater vůbec nedostanou, a tak běžní funkcionáři, trenéři a hráči vůbec netuší, co se na svazu děje.

Situace ve vedení FAČR se tedy podle vašeho pohledu od posledních voleb nezměnila?

Ukázalo se, že ambicí předsedy Fouska a místopředsedy Šidliáka není cokoliv měnit, nýbrž zakopat se na Strahově ve svých funkcích a užívat si s tím spojených výhod. Situace je horší a horší, jsem obrovsky zklamaný. Skutečná pomoc fotbalu je v nedohlednu.

A jaký je podle vás skutečný stav ve vedení FAČR?

Máme tu totálně rozložený a rozvrácený výkonný výbor a předsedu, který se snaží o despotický způsob vládnutí, ale o to amatérštější a tragičtější vidíme výsledky. Z pohledu řízení a proklamací o pomoci fotbalu nebylo naplněno prakticky nic. Nikam jsme se neposunuli a z klubů v Čechách i na Moravě padají ostrá slova, že takto špatně na tom náš fotbal ještě nikdy nebyl.

Narážíte také na nedávný zmatek spojený s termínovou kolizí zápasů reprezentace a utkání MOL Cupu?

Ano, nad tím se dalo jen zoufale kroutit hlavou. To už byla jen taková třešnička a logické vyústění chaosu, který ve vedení českého fotbalu vládne. Pokud vedení FAČR nedokáže ani pořádně pracovat s kalendářem, nedá mi to, než ho označit za zcela nekompetentní a amatérské.

Po poslední valné hromadě se do předsedy Fouska a celého vedení vkládaly velké naděje odborné i laické veřejnosti. Co se tedy podle vás stalo?

Obávám se, že všechny problémy pramení zejména ze skutečnosti, že pánům Fouskovi a Šidliákovi jde jen o sebe a uniká jim hlavní smysl a poslání FAČR. Tedy být servisní organizací pro kluby a nás fotbalové nadšence. Prostě nám být pomocnou rukou a parťákem. Jedinou motivací těchto pánů je mocensky ovládat FAČR, udržet se ve svých funkcích a udělat pro to cokoliv, včetně hrubých faulů na červenou kartu. Například hodit své voliče již po několika týdnech od voleb přes palubu, nebo prostřednictvím generálního sekretáře Valtra propustit řadu šikovných zaměstnanců, kteří mají odbornost a vlastní názor, to znamená vyčistit FAČR od lidí, kteří nejsou ohybatelní a nedrží ústa a krok. Další ambicí předsedy Fouska může být i dostat se do výboru UEFA, k čemuž potřebujete být předsedou národního svazu. Na FAČR se jen politikaří a řeší se žabomyší války lidí, kteří fotbalu nic nedávají a ani mu nemají co dát. Chybí zde profesionalita, pracovitost, úcta, pokora a lidskost. Na reálný fotbal a pomoc klubům už nezbývají čas a hlavně kompetence.

Současné vedení bylo ale demokraticky zvoleno delegáty a mělo by dostat šanci během svého mandátu realizovat svoje vize, ne?

Čas vždy ukáže a od voleb již uplynulo času hodně. V tomto případě čas ukázal, že předseda a místopředsedové jsou největším omylem z pohledu zájmu a schopnosti řídit FAČR a český fotbal. Řada voličů se cítí být podvedena a přiznává, že udělala chybu. Vedení FAČR v tuto chvíli pozbylo jakékoliv podpory nebo legitimity. Pánové Fousek a Šidliák nejsou respektováni kluby, zaměstnanci FAČR a ani dalšími členy výkonného výboru. A už vůbec nemají podporu sponzorů nebo politiků. Pokud by se volby konaly dnes, zvoleni by nebyli.

V dnešní době jsme všichni svědky vysoké inflace a s ní spojených rostoucích nákladů. Jaké je řešení?

To je dobrá otázka, ale spíše na předsedu Fouska. Obávám se zároveň, že on řešení nemá. Český fotbal se dostává do finančních problémů, kluby se dostávají do existenčních problémů. A řešení pro ně v nedohlednu. Nemluvě o tom, že nové vedení FAČR nebylo dosud schopné přivést žádného nového strategického partnera nebo sponzora. Respektive žádného sponzora. A problémy klubů neřeší a řešit ani nechce. Osobně jsem v tomto konstantní a aktuální situace mi dává bohužel za pravdu. Stojím si za tím, že absolutní prioritou je zaměřit se na klubový fotbal, pomoct klubům, aby putovaly finance přímo jim. Tvrdím už několik let, že peníze asociace musí jít na rozvoj fotbalové infrastruktury, tedy na výstavbu hřišť, umělek a na trenéry mládeže a přímou podporu klubů. Bez toho se nikam neposuneme a v budoucnu se na to již zmiňované mistrovství světa nepodíváme.

Šéfem Národní sportovní agentury byl minulý týden jmenován Ondřej Šebek, dosavadní předseda veslařského svazu. Co od této změny čekáte?

Bez ohledu na to, kdo vede Národní sportovní agenturu, nyní je nezbytné zajistit urychlené vyplacení prostředků klubům, především na provoz a údržbu. Vedu malý vesnický klub a pravidelně řeším otázku, zda budeme mít na provoz i v příštím roce. Pro ilustraci, na náklady na provoz a údržbu sportovišť v roce 2022 vypsala NSA dotační program až v červenci, v srpnu jsme podali žádost a dosud nebyly prostředky klubům vyplaceny, a to máme konec roku. Z dlouhodobého pohledu jsem přesvědčen, že český sport, nejen fotbal, potřebuje od státu více peněz. Rozumím, že je nyní těžká doba, ale fotbal potřebuje prostředky právě na provoz, aby holky a kluci všeho věku měli kde sportovat a měli pohyb. A aby z nich třeba jednou vyrostla nová hvězda nároďáku. Dostat více peněz do fotbalu je jasným úkolem pro vedení FAČR. To ale v této věci bohužel selhává.

Co tedy podle vás český fotbal potřebuje?

Rozdělil bych to na dvě roviny. Tou důležitější jsou potřeby klubů. Kluby potřebují, aby se o ně konečně někdo začal zajímat a chtěl jim pomoct. Respektive se jich aspoň začal ptát, co skutečně potřebují a co je tíží. A jak se tak bavím se zástupci klubů napříč Moravou, bavím se s nimi vlastně jako jediný. Druhou rovinou je fotbalový svaz jako garant nejen toho, co jsem teď zmínil. Musíme okamžitě jednat a zvolit si nový, pracující, respektovaný, kompetentní a hlavně fotbalový výkonný výbor, zejména nového předsedu a místopředsedy. Čím dříve, tím lépe. Nemůžeme dopustit pád fotbalu na úplné dno, už teď bude těžké se z té hluboké fotbalové propasti vyhrabat zpět.

Kdo by měl být podle vás předsedou FAČR?Předsedou bych si dokázal představit fotbalovou tvář, uznávanou a respektovanou ikonu fotbalu. Jak v českém, tak ve světovém měřítku. A k sobě by měl mít jako místopředsedy dva schopné a zkušené manažery, kteří zároveň vychází z fotbalového prostředí a mají klubové zkušenosti.

Chápu to správně, že pořád máte ambice ucházet se o pozici prvního místopředsedy českého fotbalu?

Mojí jedinou ambicí je pomoci fotbalu, v tuto chvíli nám chybí nejen silný zástupce Moravy, ale i celého fotbalu. Řada skupin ze všech koutů Moravy mě v posledních týdnech a měsících oslovuje a vyzývá, abych se za Moravu postavil. Projevily mi důvěru a podporu v tom smyslu, že jsem pro ně tím správným lídrem. Znamená to pro mě velký závazek a když už jsem se do toho jednou pustil, nemohu couvnout, nikdy z boje neutíkám. Důvěru mi projevují i ligové kluby z Čech, vnímají mě jako vhodného zástupce Moravy, partnera pro řízení FAČR a prosazení změn, které povedou k pozvednutí českého fotbalu a prosperitě FAČR a všech klubů. A co je důležité, jako důvěryhodného partnera mě vnímají zástupci velkých společností, se kterými by bylo možné jednat o partnerství a přinést do fotbalu více peněz.

Proč si myslíte, že právě vy jste ten správný, koho teď český fotbal potřebuje?

Náš fotbal teď nejvíce potřebuje krizového kompetentního manažera. Který vyvine maximální úsilí, aby zajistil sponzory a finanční prostředky přímo pro kluby a na podporu rozvoje našeho fotbalu. Který nastaví pravidla profesionálního řízení asociace. Slušnou, včasnou a transparentní komunikaci jak mezi kluby a svazem, tak i směrem od FAČR k odborné veřejnosti a fanouškům. Dokážu fotbalu pomoci. Více než patnáct let se pohybuji v byznysu na řídících pozicích v oblasti financí, energetiky, nemovitostí a e-commerce. Rukama mi prošly stovky lidí. Zároveň vycházím "od spodu" a mám na rozdíl od současného místopředsedy Šidliáka reálné zkušenosti s fotbalem. Jako funkcionář okresního klubu, trenér mládeže i jako stále aktivní hráč rozumím i "spodnímu patru" fotbalu. Nehledě na to, že peníze z fotbalu brát nepotřebuji, peníze do fotbalu dávám.

Hovoříte o profesionálním řízení asociace. Sám jste řídil několik firem cizích, dnes řídíte svoje. Dá se FAČR řídit jako firma?

Kéž by to bylo možné. Ve své firmě vás zajímají její prosperita, úspěch a vytvoření zisku. Abyste vytvořil zisk, musíte se ohánět, vzdělávat se, být pracovitý, kreativní a poctivý. FAČR je neziskovou organizací a jejím cílem je utratit darované peníze, tím vzniká prostor pro korupci. Dnešní výkonný výbor se nechová jako podnikatel, kterého zajímá prosperita asociace, je to politické uskupení, kde koexistuje několik zájmových skupin a boje o moc. A boje o moc zaslepují skutečný cíl asociace, pomáhat našemu milovanému fotbalu. Vedle toho, do své firmy byste nikdy nepřijal nekompetentního člověka, ale díky politikaření se do výkonného výboru dostávají lidé, kteří nikdy nic neřídili, dokonce ani nedělali fotbal, nezažili žádné úspěchy, mají nenasycené ego a jejich jediným životním úspěchem je zvolení do funkce ve FAČR. Na druhé straně, pokud půjdu dále do struktury asociace na úroveň jednotlivých oddělení, tam se samozřejmě běžné procesy firemního řízení nastavit dají.