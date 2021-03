Jednou z fotbalových soutěží, která se o víkendu měla rozběhnout, byl krajský přebor. Jeho zástupci ale zatím netuší, kdy se na trávníky budou moct vrátit. „Situace je taková, jaké je. Podle mého názoru se dohraje jen to, co se nestihlo na podzim. Nevěřím tomu, že se to protáhne dál, což je škoda,“ říká lídr Bystřice Ivan Martinčík.

A podobné názory mají také v dalších klubech. „Abych byl upřímný, tak si myslím, že dohrajeme maximálně pět podzimních kol, aby byla soutěž uznaná za regulérní. Celé se to stoprocentně nedohraje, už teď to totiž není reálné,“ uvedl šéf a klíčový hráč Čeladné Martin Valigůra. Ještě skeptičtější je trenér Brušperku Ondrej Hančín mladší. „Jsem spíše pesimistický. Myslím, že jaro se nedohraje určitě a podle mě se nestihne ani dohrávka podzimu. Podle mě začneme až novou sezonou,“ dodal.

Situace ve všech klubech je hodně složitá. Nikdo neví, co se bude dít, nesmí se trénovat, a tak se nedějí ani žádné změny na přestupovém trhu. „Měli jsme v merku dva hráče, ale takto to padá. Každopádně kluci, kteří u nás hráli na podzim, by měli zůstat. Kádr zůstává stejný,“ prozradil Valigůra z Čeladné. Ani jinde k žádným změnám nedošlo. „Ani jsme o tom neuvažovali. Funkcionáři podle mě nemají nyní chuť investovat,“ myslí si Martinčík.

Kolik hráčů skončí?

Otázkou však je, kolik hráčů se po dlouhé pauze, která navíc ještě nějakou dobu potrvá, k fotbalu vůbec vrátí. „Je to těžké, obzvlášť pro starší hráče. Budou skoro rok bez fotbalu, těžko se jim pak bude hledat motivace k návratu. Mluvím s nimi, mají chuť, ale uvidíme, jak to bude vypadat, až se to někdy rozběhne. Myslím si, že někdo skončí,“ bojí se trenér Brušperku Hančín.

Podobné problémy budou řešit také Valigůra z Čeladné a Martinčík v Bystřici. Oba jsou navíc sami ještě aktivními hráči. „Sám na sobě vidím, jak mi to chybí. Mladí se do toho dostanou, ale pro starší hráče bude těžké vrátit se do soutěže, k pohybu. Pak si mohou i snadněji přivodit zranění,“ říká třiačtyřicetiletý Martinčík.

„Nejsme profíci, máme osobní životy a fotbal je pro nás zábavou. Na druhou stranu, čím déle bez fotbalu budeme, tím hůř se do toho zase budeme dostávat,“ uvědomuje si Martin Valigůra. Co se bude dít dál, to zatím neví. „Chtěl bych ukončit kariéru. Už se to blíží. Ale ne takto, aby mi ji ukončil pan Babiš. Chtěl bych ji ukončit na hřišti,“ přeje si.