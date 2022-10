Petřvald na Moravě se drží v horních patrech tabulky, zato Brušperk se potácí dole. Derby ale všechny předpoklady maže. „Za šest let, co jsem v Brušperku, jsme je vždy porazili. O to vyhecovanější naše zápasy jsou,” řekl pro Deník brušperský kouč Ondrej Hančin, jehož svěřenci svého rivala porazili znovu - tentokrát 3:2.

Hosté přitom vstoupili do utkání lépe a ve 34. minutě vedli už 2:0. Pak ale snížil Nitka a v nastavení prvního poločasu vyrovnal Krejčok. „To nás nakoplo,” uznal Hančin.

Rozhodnutí nabídla 73. minuta, kde se prosadil domácí Paseka, který Brušperku zajistil výhru 3:2. „Jsem na kluky hrdý. Prohrávali jsme, kvůli zranění jsme museli třikrát střídat, kluci ale ukázali charakter, za což jim musím poděkovat. Jsou to pro nás velmi cenné body, které nás těší o to víc, že se hrálo derby. Doufám, že nám to dodá sebevědomí a že nás to nakopne k lepším výsledkům,” přeje si Hančin.

Závěr utkání byl však hodně vyhrocený a hosté během něj vyfasovali tři červené karty. „Nevím, proč tak reagovali, ale zřejmě to celé neustáli. Utkání měli ve vlastních rukou, přesto nakonec prohráli,” uvedl Hančin.

Hráči Petřvaldu se chovali agresivně a vulgárně. Jeden po vyloučení rozkopl lavičku, na které seděli diváci, další ukázal zdvižený prostředníček a naštvaně zahodil kapitánskou pásku. Nechyběly ani urážlivé nebo ponižující výroky na adresu rozhodčích.

Klíčovým mužem utkání byl domácí útočník Krejčok, který jeden gól dal, druhý přidal a hostující obraně hodně zatápěl. „Ve všech směrech byl lepší než jejich obránci. Ti to neustáli a šli po něm. On přesto vyšel ze všech soubojů jako vítěz,” usmál se kouč Hančin. „Od první minuty to bylo vypjaté, chovali se hrozně,” dodal.