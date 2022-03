Hosté v první půli přežili penaltu i několik dalších závarů. Po přestávce měli sami vyloženou šanci, tu ale neproměnili. „Myslím, že kdybychom ji dali, tak máme aspoň bod, pak ale dvakrát udeřil soupeř. My jsme mohli v závěru srovnat, bohužel jsme se neprosadili. Měli jsme více šancí, ale jsme bez bodu,” dodal Hančín.

Fotbalisté Brušperku tak zůstávají na jedenáctém místě, které jim patřilo i po podzimu. Během jara by ale chtěli výše - i díky povedené zimní přípravě. „Kluci měli chuť, trénovali jsme v dostatečném počtu, scházeli jsme se třikrát týdne. Takže velká spokojenost,” usmál se Hančín.

Brušperk v přípravě sehrál několik zápasů a tým v nich ukázal zajímavou tvář. „To, co po klucích chceme, přenášeli na hřiště,” dodal Hančín, kterého potěšil přístup jeho svěřenců. „Vždy jsme v přípravě trénovali dvakrát týdně, teď jsme se scházeli třikrát a musím říct, že mě hráči mile překvapili. Bál jsem se, že nás bude málo, ale chodili ve velkém počtu, navíc si sami přidávali i před tréninky,” dodal.

Co ale jeho tým trápí, to je ofenziva. Brušperk dal během podzimu jen třináct branek a měl nejhorší útok ze všech týmů. I proto brušperští získali do útoku novou posilu a přivedli taky zkušeného stopera. „Jsem nadmíru spokojen, posílili jsme opravdu dobře. Kluci skvěle pracují,” říká kouč Hančín, který věří, že jaro bude pro jeho tým úspěšnější, než podzim. „Od toho jsme čekali víc. Ale během léta, po covidu, nás potkal velký řez kádrem. Vyměnili jsme půlku týmu a ono si to sedlo až teď. Pracujeme na tom, jak bychom chtěli hrát a prezentovat se, tvoříme kolektiv. Věřím, že na jaře budeme patřit k těm lepším týmům,” dodal Hančín.