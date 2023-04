Oba týmy měly dostatek šancí, na první branku se však muselo počkat do závěru první půle. Hostující Jurča našel centrem Hrabce a ten gólem do šatny otevřel skóre. „Domácí byli nebezpeční, my jsme ale měli více ze hry. Branka do šatny nám hodně pomohla, byl to velmi důležitý moment,“ řekl Zavadil.

Vedoucí gól hosty uklidnil, na definitivní pojistku se ale muselo počkat až do závěrečné dvacetiminutovky. A pojistky přišly hned dvě – obě navíc od střídajících hráčů.

Nejprve se ve vápně prosadil Byrtus, který poslal podél gólmana míč do sítě a dával na 2:0. Pět minut před koncem pak znovu Byrtus našel Stanovského a bylo rozhodnuto.

„Jsem rád, jak jsme si s utkáním poradili. Máme široký kádr. Když prostřídáme, čerství hráči vnesou do hry kvalitu. Jsem spokojený, kluci tvrdě pracovali a splnili plán,“ pochválil své svěřence Zavadil.

FC Dolní Benešov – TJ Řepiště 0:3 (0:1)

Branky: 45. Jurča, 71. Byrtus, 86. Stanovský. Rozhodčí: Levinger – Priesol, Tabášek. ŽK: 2:2. Diváci: 120.

Řepiště: Szarowski – Štulík, Vengřinek, Cverna - Kuboš (83. Stanovský), Hrabec (72. Kiš), Celba, N. Zavadil, J. Matěj (55. Byrtus) – Jurča (55. Skřehot), Zaremba (83. Štach). Trenér: P. Zavadil.