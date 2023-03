Fotbalové Řepiště si připsalo třetí porážku v sezoně. Lídr krajského přeboru prohrál 1:2 na půdě Petřvaldu na Moravě.

Petřvald - Řepiště 2:1 | Foto: Deník/VLP Externista

Souboj mezi Petřvaldem na Moravě a Řepištěm byl utkáním dvou týmů z horních pater tabulky. Řepiště je první, Petřvald je aktuálně čtvrtý s šestibodovou ztrátou na první místo.

Do utkání zasáhly i dvě velké zimní posily obou klubů, které ještě na podzim působily v třetiligovém Frýdku-Místku. Petřvald nasadil kanonýra Mariána Kovaříka, hosté Tomáše Vengřinka. Ten dal dvacet minut před koncem svůj druhý jarní gól, snižoval však jen na konečných 1:2.

Hrdinou utkání se stal domácí Marek Dujsík, který vstřelil mezi 29. a 34. minutou dvě branky. „Bohužel byly zbytečné, padly po našich chybách. Ale tak to někdy je. Musíme se poučit a jít dál,“ řekl hostující kouč Pavel Zavadil.

Řepiště přijelo do Petřvaldu oslabené a v sestavě mu chybělo několik důležitých hráčů. Do utkání nezasáhli Celba, Jurča nebo Nikola Zavadil. „Na to se ale nevymlouváme. Kádr máme široký a šanci dostali i ostatní. Dali do toho maximum, tak to má být. Někteří hráli po delší době, je dobře, že se ukázali na hřišti,“ uvedl Pavel Zavadil, který sám nastoupil na posledních deset minut. Na body to ale tentokrát nestačilo.

„Druhý poločas byl od nás daleko lepší, ale jinak to byl spíše boj. Nebyl ideální terén, to bylo ale pro oba celky stejné,“ okomentoval utkání hrající kouč. Řepiště si letos připsalo teprve třetí porážku. „Vždy nějaká prohra přijde. Teď se musíme dát hlavně zdravotně do pořádku, abychom byli nachystaní na další zápas,“ prohlásil Zavadil, jehož svěřenci se v sobotu poprvé na jaře představí doma, kde přivítají Oldřišov.

TJ Petřvald na Moravě – TJ Řepiště 2:1 (2:0)

Branky: 29. a 34. Dujsík – 71. Vengřinek. Rozhodčí: Dvořák – Sklář, Tomšík. ŽK: 5:4. Diváci: 120.

Řepiště: Daněk – Štulík, Vengřinek, Cverna – Bielik (67. Barčák), Štach (74. Kiš), Skřehot, Kuboš (80. P. Zavadil) – Zaremba, Byrtus, Stanovský. Trenér: Zavadil.