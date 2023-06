Řepiště mohlo o víkendu slavit postu do divize. V souboji krajského přeboru proti Heřmanicím ale pouze remizovalo.

Řepiště ještě na postup nedosáhlo. | Foto: Eliška Žídková

Zatímco Řepiště je v tabulce první, Heřmanice se pohybují ve spodních patrech tabulky. Favorit utkání byl jasný, domácí navíc poslal v 29. minutě do vedení kanonýr Jurča. Jenže za sedm minut bylo díky Řapkovi srovnáno a další branka už nepadla.

„Dobývali jsme soupeře, který hrál z hlubokého bloku. Neuměli jsme si s tím poradit, měli jsme velký tlak, ale když nebudeme přesní ve finální fázi a budeme kazit přihrávky, tak nemůžeme uspět,“ uvedl trenér Řepiště Pavel Zavadil.

Jelikož vyhrál Vratimov, Řepiště má tři kola před koncem náskok osmi bodů. Postup je tak stále velmi blízko. „Měli jsme to doma zvládnout, to je všem jasné, ale tak to ve fotbale je. Udělat poslední krok je vždy nejtěžší,“ řekl Zavadil. „Je třeba zase přepnout a najít způsob, jak toho docílit v dalším utkání. Budeme hrát v Háji ve Slezsku, to bude skvělý soupeř,“ dodal.

Utkání s Heřmanicemi bylo hodně nervózní a rozhodčí v něm hráčům rozdali dvanáct žlutých karet. „Nějak to plynulo, bylo to nervózní, ale úplně zbytečné. Je na čase vrátit se k tomu, kdy se soustředíme jen na svůj výkon. Tedy jen na to, co můžeme změnit a ovlivnit,“ vyjádřil se Zavadil.

TJ Řepiště – FC Heřmanice Slezská 1:1

Branky: 29. Jurča – 36. Řapek. Rozhodčí: Pasterčák – Revaj, Gancaczarczyk. ŽK: 8:4. Diváci: 120.

Řepiště: D. Matěj – Štulík, Vengřinek (68. Bielik), Cverna, J. Matěj (68. Stanovský) – Skřehot (68. Zaremba), Hrabec, Celba, N Zavadil (81. Kuboš) - Jurča, Byrtus. Trenér: P. Zavadil.