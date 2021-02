S nástrahami koronavirové doby se musí vypořádávat také v Brušperku, který působí v krajském přeboru. „Už minulá sezona se nestihla dohrát. Na podzim se pak sice začalo, jenže ročník se znovu přerušil. Letos nám tak přibydou zápasy navíc, jelikož je třeba dohrát ještě šest kol,“ uvedl předseda klubu Pavel Prejda.

Rok 2020 je minulostí. Jak moc náročný bude rok letošní?

Bude to těžké jak po stránce organizační, tak i po stránce finanční, protože nám narostou náklady z důvodu navýšení zápasů všech kategorií o 100 až 150 tisíc. Čeká nás nelehký rok. Do dnešního dne nevíme, jak sezona bude pokračovat, kdy začneme trénovat a kdy se bude hrát. Mělo se začít na konci února, ale ještě ani netrénujeme, takže nevíme, kdy a jestli se vůbec začne.

Všichni šetří. Jak moc se vás současná situace dotkne?

Je deklarováno, že dotace, které měly přijít z Národní sportovní agentury, budou o jedenáct procent menší, než loni. Dále nám bylo avizováno, že se budou krátit dotace z Moravskoslezského kraje a České unie sportu, což pro nás znamená ztrátu zhruba dvaceti tisíc korun. Uvidíme, jak se k nám zachová město, ale podle slov starosty se nepředpokládá, že by nám krátilo dotace, za což děkujeme.

S jakým rozpočtem byste tedy měli pracovat?

Rozpočet bude určitě menší a náklady porostou. V nelehké situaci jsou totiž i naší partneři, takže nevíme, jestli budou schopni a ochotni dát nám stejné finance, jako v roce 2020. Musíme se připravit na to, že se klub bude muset po finanční stránce uskromnit. To však není jednoduché, protože počet členů a dětí nám roste. Za to jsme samozřejmě rádi, ovšem k jejich správné výchově potřebujeme i trenéry, což stojí peníze. S rozpočtem tak budeme bojovat, co to jen půjde. Nebude to jednoduché, ale doufejme, že to přežijeme.

Předseda fotbalového Brušperku Pavel Prejda.Zdroj: Lukáš Kaboň

Loňský rok byl náročný, chod klubu se ale nezastavil. Co se vám během něj povedlo zrealizovat?

Podařil se nám podzimní nábor děti, pro Brušperk a okolí, pro mateřské školy a žáky prvních tříd. Došlo tak k nárůstu počtu dětí, což je a bylo naším prioritním cílem. Taky se povedlo stabilizovat trenérský kádr, i tak nám ale stále chybí dva trenéři, což chceme vyřešit letos.

Proměnou prošel i váš areál…

Zásluhou města jsme investovali peníze do renovace hřiště. Předpokládáme proto, že se nám stav na hřišti zlepší a že hřiště nebude trpět tak, jako v minulých letech, kdy bylo stále pod vodou. Uvidíme, jak to bude fungovat na jaře. Umělka nám funguje na sto procent a do budoucna bychom chtěli osvětlit i malou umělku. Areál chceme ještě dobudovat a uvidíme, jaké na to budeme mít finance.

Co máte v plánu?

Jednoznačně to je výstavba nových šaten, což je naší největší prioritou. Současné šatny jsou staré a nevyhovující. Je jich nedostatečný počet a nechci použít ten výraz, že jsou v havarijním stavu. Nové šatny by velmi pomohly plnit naší prioritu, a to nabídnout sport našim dětem, hlavně těm nejmenším. Národní sportovní agentura od letošního roku vyhlásila finanční dotace s tím, že sedmdesát procent finančních nákladů bude hradit stát a třicet procent město Brušperk, což je vynikající nabídka. Projekt šaten je ve městě jediný projekt, který je připraven k realizaci, dokončuje se na něm projektová dokumentace a má i stavební povolení. Je to proto jedinečná šance.

Věříte, že se vám povede celý projekt zrealizovat?

Nevíme, jaký bude dopad covidu na státní rozpočet a jak dlouho bude trvat grant v tomto poměru. Je to zkrátka skvělá nabídka. Nedostatečný počet šaten znamená neschopnost se navzájem převlékat, což brzdí proces návaznosti tréninků. Řešíme to neustále, a pokud chceme dodělat areál, do něhož se vložily nemalé finanční prostředky, tak jsou šatny alfou a omegou. Bylo by krásné, kdyby se nám areál povedlo dokončit. Věříme, že se nám povede zastupitele přesvědčit a že se šaten dočkáme.

Máte na letošní rok ještě nějaké další plány?

Chceme mít ještě více dětí. To je totiž jedna z priorit, proč fotbal děláme. Také si přejeme, abychom už zase mohli pokračovat s fotbalem, aby covid už odešel a soutěže se mohly zase dohrát. Věřím, že i když ještě neznáme datum zahájení sezóny, že se jarní část řádně dohraje. Těším se, až na stadion zase přijdou diváci, rodiče, babičky či dědečkové, kteří budou mít radost z toho, že jejich děti hrají fotbal, sportují a mohou zase dělat to, co je baví.