Josef Čermák (trenér D. Datyní): „Každý bod je pro nás cenný. Krnov zahrál opravdu velmi dobře, my jsme to odpracovali. Přestože nám k výhře scházelo pět minut, vyložené zklamání necítím. Kluci to odjezdili po zadku. To ctím a tak by to mělo vypadat.“

Gustav Santarius ml. (trenér Krnova): „Prvních patnáct minut jsme kontrolovali balon a měli tři šance, pak ale po protiútoku vyrobili naši stopeři chybu a od Macíka se to odrazilo do branky. Do poločasu nás to dost zmrazilo. Pak jsme si v kabině řekli, co chceme hrát a byli jsme lepší, klasicky jsme ale neproměňovali šance. Naštěstí se nám podařilo vyrovnat, i tak jsou to ale ztracené dva body.“ (čin, cha)

FULNEK - HLUBINA 0:2 (0:1). Branky: 39. Procházka, 81. Hruška z pok. kopu, 223 diváků.

Michal Krejčí (hrající trenér Fulneku): „Pro nás je to zbytečná ztráta, chtěli jsme potvrdit body z venku. Myslím si, že jsme k tomu mohli přistoupit jinak, tím ale vůbec nechci říct, že bychom to odflákli, to vůbec ne. Bylo tam ale málo pohybu, soupeř byl běhavější, my se mu nemohli vyrovnat hlavně v koncovce, kdy jsme byli nepřesní.“

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Fulnek jsme zaskočili aktivní hrou od 1. minuty, nebáli jsme se hrát a využívali každé možnosti jít do útoku. Je škoda, že za stavu 0:0 jsme zahodili tři jasné příležitosti. Naštěstí čtvrtou jsme už proměnili a to nás uklidnilo. Myslím si, že celkově jsme po celý zápas kontrolovali hru a soupeře nepustili do vážnější šance. Výrazně zlepšení proti prvnímu zápasu.“ (psu, hek)

ČELADNÁ - ČESKÝ TĚŠÍN 5:0 (1:0). Branky: 13., 55., 70. (penalta) a 88. Moučka, 47. Gaži, 100 diváků.

Petr Sedlák (předseda SK Čeladná): „Kluci znovu podali skvělý výkon, takže po zápase vládne spokojenost. Střelecky se dařilo Moučkovi, který dal čtyři branky.“

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „Nebyli jsme o tolik horší tým, jak napovídá výsledek. Měli jsme své šance, rozdíl mezi týmy byl v individuální kvalitě zakončujících hráčů. Musím uznat, že branky Čeladné byly jako z Ligy mistrů. Do vinklu, ze čtyřiceti metrů. Nádhera.“ (sch, čin)

PUSTÁ POLOM - ŠENOV 1:1 (0:1). Branky: 87. Blokša - 9. Starý, 120 diváků.

Robert Gróff (trenér Pusté Polomi): „Začali jsme dobře, měli jsme několik šancí a soupeře tlačili, jenže z jeho ojedinělé akce jsme inkasovali a koncepce se nám zbořila. I pak jsme dobře kombinovali, byli jsme více na míči a centry létaly zleva, zprava, jenže z nich nebylo nic. Ve druhé půli jsme měli ještě větší nasazení, soupeře jsme na všech postech přehrávali, měli jsme spoustu rohů, ale vyrovnávací gól jsme bohužel dali pozdě.“

Radek Malina (trenér Šenova): „Cenný bod. Kluci si ho za výkon zasloužili, prezentovali jsme se dobrou organizací hry, jen je škoda, že jsme nedotáhli některou z brejkových situací. Mohli jsme zvýšit na 2:0. Ale bod bereme, protože soupeř měl kvalitu, a věříme, že na tuto soutěž máme.“ (šim, hek)

BÍLOVEC - BŘIDLIČNÁ 3:2 (2:1). Branky: 30. Limanovský z pok. kopu, 40. Seidler, 53. Černín - 27. Houdek, 83. Adamovský, 325 diváků.

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Bylo to velmi těžké utkání. Rozehráli jsme ho dobře, bohužel nám tam nic nespadlo a zákonem schválnosti jsme prohrávali 0:1, ale do poločasu jsme to otočili. V závěru nás soupeř tlačil, přesto jsme vedení udrželi. V zápase jsme celkově měli převahu, ale hodně šancí jsme neproměnili.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Soupeř na nás nastoupil aktivně, vytvořil si několik šancí, ale naštěstí vedle. Pak jsme se hlavičkou Houdka dostali do vedení, ale za chvíli soupeř z penalty vyrovnal. Po gólu na 3:1 se uklidnil, ale podařilo se nám dát na 3:2. Měli jsme ještě dvě tři standardky, bohužel už jsme to tam nedotlačili. Štve mě, že už ve druhém kole se dějí zákulisní šachy.“ (psu, cha)

BYSTŘICE - LOK. PETROVICE 0:0, 350 diváků.

Zdeněk Černek (trenér Bystřice ): „Z mého pohledu bychom si body za první poločas určitě zasloužili. Bohužel jsme neproměnili penaltu. Ve druhé půli nás potrápil Ciku, kterého domácí nasadili do hry. My už tak fotbaloví nebyli. Jinak to bylo utkání, ve kterém padlo hodně tyčí.“ (sch)

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Zápas se hrál na brambořišti. Půlhodinu nám trvalo, než jsme se s tím vypořádali. Měli jsme i štěstí, když Majerczyk chytil penaltu. Druhá půle už byla z naší strany herně lepší i proto, že do sestavy naskočil Ciku. Už se na to dalo dívat. Bod je dobrý.“ (sch, čin)

KOBEŘICE - HÁJ VE SLEZSKU 2:2 (1:2). Branky: 19. Kubný, 81. Stříbný - 20. Eršil, 33. Uvíra, 252 diváků.

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Bylo to vyhrocené derby, které nezvládl hlavní rozhodčí Šabacký. Z utkání udělal galimatyáš. Remíza asi podle průběhu odpovídá, je zasloužená, ale zápas se zbytečně vyhrotil. Už po třech minutách jsme museli vystřídat Reného Wirtha, kterého s podezřením na zlomeninu nohy odvezla sanitka. Dostali jsme dva laciné góly, ale bod bereme. Musíme makat dál.“

Aleš Rozsypal (trenér Háje ve Slezsku): „V prvním poločase byly Kobeřice patnáct dvacet minut lepší tým a šly do vedení. Během minuty jsme ale vyrovnali a pak skóre otočili. Měli jsme několik dalších šancí, kdy jsme mohli ještě navýšit. Po změně stran ale byli domácí lepší a v závěru zaslouženě vyrovnali. Zápas asi skončil zaslouženou remízou.“ (šim)

OLDŘIŠOV - BRUŠPERK 3:2 (1:1). Branky: 43. Bořucký, 63. Prokša, 90. Továrek - 40. Krejčok, 57. Váňa, 144 diváků.

Adam Michalčík (vedoucí Oldřišova): „V prvním poločase jsme měli více ze hry, ale chyběla nám finální přihrávka. Dostali jsme hloupý gól, naštěstí se nám podařilo vyrovnat. Škoda dalších šancí, které jsme neproměnili. Po přestávce tam bylo hodně emocí, dopláceli jsme na špatnou koncovku. Nakonec jsme zaslouženě rozhodli v nastavení.“

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Nezasloužili jsme si bodovat. Sice jsme dvakrát vedli, ale nedokázali jsme se soupeři vyrovnat v agresivitě. V tom nás přehrál. Nechápu ale, proč se nastavovalo tolik minut. Nic se nedá dělat, musíme si body vybojovat v dalších kolech.“ (rob, sch)