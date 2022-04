„Pořád se udržuju, chodím běhat a jsem připravený, kdyby bylo potřeba,” svěřil se Deníku. Čeladná měla před posledním duelem několik zraněných nebo nemocných hráčů, další dělali přijímačky na vysokou školu, a tak trenéři museli improvizovat.

Uvažovalo se o tom, že na plac půjde náhradní brankář, nakonec ale ve středu zálohy nastoupil od úvodních minut Košňovský. A nevedl si vůbec zle - stíhal tempo zápasu a svému týmu pomohl dobrým výkonem. „Trenér mi zavolal, ať si vezmu kopačky, ale že budu hrát, to jsem původně nečekal,” usmál se.

Tomáš Košňovský by zvládl i druhý poločas, na začátku druhé půle ale pustil na hřiště mladého Tomančáka. „Jsem s kluky často, masíruju je, do mančaftu jsem tak bez problémů zapadl. Užil jsem si to. Baví mě to, chci být s kolektivem,” řekl spokojně masér, který během zimy zasáhl i do přípravných zápasů. Mistrovské utkání odehrál naposledy zhruba před třemi lety.

Že by nastoupil i někdy příště, s tím nepočítá. I když… „Možné je všechno. Pokaždé jsem připravený, a pokud je kluků málo, tak mám vždy kopačky,” prohodil Košňovský, který fotbalově vyrůstal v Baníku a býval také zástupcem kapitána juniorské reprezentace. Zahrál si i nejvyšší československou soutěž za Dunajskou Stredu, působil v Plzni i Německu.

V Čeladné působí jako masér a také pomáhá s trénováním přípravek. Jeho otcem je legendární trenér Zdeněk Košňovský, jenž v srpnu oslaví už 90 let. Hrával ligu v Baníku, Zlíně či Vítkovicích a stále se aktivně věnuje hlavně mládeži.